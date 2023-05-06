人民幣櫃台測試 券商系統未能支援

人手轉換交收 結算人員憂增工作量

港交所現正安排券商進行首輪系統測試至5月16日。港交所表示，會繼續與市場及雙櫃台莊家溝通，以支援他們的準備、測試及系統升級工作，稍後會就下一階段測試及推出日期另行公布。港交所行政總裁歐冠昇早前接受本報詐訪問時表示，預期於上半年底推出人民幣櫃枱交易。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，協會從大方向上支持有助推動人民幣國幣化的措施，相信股票人民幣櫃枱交易是配合這願景的一部分，但認為細節也要做好。他認為港交所很積極做好人民幣櫃枱的工作，與業界亦保持溝通，券商最關心是否要在系統及人手上作大量投入，尤其在初期北水未能參與人民幣櫃枱交易前預計交投不多，希望在系統上可以有較簡化版本進行結算。

據了解，券商在測試中遇上的問題，是未能在同一股票港元及人民幣雙櫃枱之間一買一賣的交易中自動轉換結算。但有業界人士指出，市場莊家以外的券商及其他投資者，在同一股票的港元及人民幣櫃枱之間一買一賣，需要繳付印花稅等交易成本，相信進行這些套戥交易的需求不大。至於單純人民幣櫃枱買賣交易，現時不少ETF已有人民幣櫃枱，券商基本毋須系統升級，已可參與買賣。