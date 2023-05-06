北向互換通本月15日啟動

每日名義本金淨額上限200億人幣

人行、證監會和金管局簽訂已就「互換通」涉及的跨境監管合作原則和具體安排達成共識，並簽署了《關於內地-香港債券及衍生品市場相關事宜的諒解備忘錄》。備忘錄健全了兩地監管機構在債券及衍生品市場方面的監管合作安排和聯絡協商機制，共同維護「互換通」的正常運行、金融市場穩定和公平交易秩序。

彭博宣布將與中國外匯交易中心合作，基於雙方系統的連接，於5月15日推出一項全新解决方案以便利境外投資者使用彭博終端，通過「互換通」參與中國內地銀行間利率互換市場。港交所行政總裁歐冠昇表示，互換通是全球首個衍生產品市場的聯通機制，將進一步深化香港與內地金融市場的合作，促進兩地金融市場健康發展，提升香港作為國際金融中心的地位。

匯豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示，為國際投資者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對冲利率變化對人民幣固定收益資產的影響。匯豐十分高興參與北向互換通，期待計劃帶動債券通更蓬勃發展。中銀香港（2388）亦對互換通的開展表示歡迎和支持。