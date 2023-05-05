經濟

香港地產

投行高層3.5萬租寶馬山花園

【明報專訊】近月私宅租賃市况暢旺，並屢錄境外人士入市個案。利嘉閣高級分區經理梁啟豪表示，北角半山寶馬山花園4月錄約4宗租賃成交，5月新錄一宗，為第12座中層E室，實用771方呎3房間隔、望山景，獲派駐香港的外資投資銀行高層以3.5萬元承租，實用呎租45.4元。發展商信置（0083）於屋苑早年開售時，預留部分單位作長線出租，而是次租出單位，正屬發展商持有物業。梁補充，屋苑現時約有20個租盤，月租叫價約3.2萬元起。

自僱人士租薈藍 預付1年租近16萬

青衣則有租客預繳全年租金。中原分行經理李子清表示，青衣新入伙盤薈藍租務活躍，近日有本港自僱人士，以月租1.3萬元承租屋苑最後一個海景分層租盤，單位位於高層A6室，實用203方呎開放式戶，實用呎租約64元。由於業主原屬意租予固定收入人士，租客因此預繳全年租金涉約15.6萬元，終打動業主。業主於2021年以505.7萬元一手買入，租金回報約3.1厘。

中原：啟德上月189宗租賃個案

至於近月租賃活躍的啟德區新區，中原分行經理施蒂文表示，4月份全月錄約189宗租賃成交，雖未能打破3月逾200宗水平，但交投仍然暢旺。

區內新錄天寰租賃成交，位於第3座中層L室，實用273方呎，開放式間隔、望市景，以1.5萬元租出，實用呎租55元，業主2017年以約558萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

相關字詞﹕投行高層 天寰 啟德 薈藍 寶馬山花園 租盤 一筆過付款 租金回升 租賃成交

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