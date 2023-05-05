經濟

香港地產

雅居樂突取消龍圃別墅強拍

【明報專訊】由內房雅居樂（3383）持有大部分業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅，今年3月獲批強拍令，底價9.66億元，項目原定於今日進行公開拍賣，惟負責有關拍賣會的測量師行表示，根據受託人指示，取消原定今日舉行強拍。

就上述消息向雅居樂查詢，該公司回覆本報表示，集團已經準備好參與定於今天舉行的強拍，包括強拍所需的按金，但由於律師審查小業主的業權時發現有問題，須由該業主自行跟進處理，集團讓該小業主完成有關手續才進行強拍，對方同意盡快處理，而強拍執行人也同意押後。雅居樂表示，希望盡早統一龍圃別墅業權，並會參與下一次強拍。

指業權有問題押後強拍

資料顯示，龍圃別墅地盤面積2.16萬方呎，物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，若重建料可以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價近1.5萬元。

翻查資料，流拍或棄拍等為近年罕見，陳樹渠家族後人旗下寶聲集團在2020年11月，持有逾八成業權的九龍城獅子石道73至75號，寶聲未有派代表出席強拍，令項目首次出現「流拍」。寶聲集團董事長陳燿璋當時解釋，強拍項目底價逾2.23億元太高，法庭無考慮2019年社會運動及疫情帶來的影響。

另2020年7月由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，在強拍前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣被急煞停，是《強拍條例》自2000年實施以來首見。項目隨後在2021年7月舉行強拍，底價19.26億元，鄧成波兒子鄧耀昇當時雖然有到場，惟鄧氏未有承價，最終「流拍」收場，鄧氏指不承價純屬商業決定。

相關字詞﹕強拍 陳燿璋 陳樹渠家族 雅居樂 龍圃別墅

上 / 下一篇新聞

聯儲如期加息 五大港銀P加1/8厘 美匯轉弱息差收窄 套息沽港元壓力料減
聯儲如期加息 五大港銀P加1/8厘 美匯轉弱息差收窄 套息沽港元壓力料減
話你知：500萬按揭貸款 每月供多348元
話你知：500萬按揭貸款 每月供多348元
拆局：聲明暗示停加息 鮑威爾：今年減息不合適
拆局：聲明暗示停加息 鮑威爾：今年減息不合適
炒債息見頂高息股飈 恒指反彈249點
炒債息見頂高息股飈 恒指反彈249點
北水淨流入逾28億 主力掃中移動中海油建行
北水淨流入逾28億 主力掃中移動中海油建行
阿里國際數字商業 擬分拆美上市
阿里國際數字商業 擬分拆美上市
3月零售貨值按年升40.9% 破紀錄 衣履鐘表升逾倍 業界指復蘇路仍長
3月零售貨值按年升40.9% 破紀錄 衣履鐘表升逾倍 業界指復蘇路仍長
AlipayHK黃金周生意額升近一倍
AlipayHK黃金周生意額升近一倍
製造業不景 內地官民PMI齊收縮
製造業不景 內地官民PMI齊收縮
商業數據通半年促成逾28億元貸款
商業數據通半年促成逾28億元貸款
復蘇強勁 百威上季收入增13%
復蘇強勁 百威上季收入增13%
傳長和Vodafone月內達成合併協議
傳長和Vodafone月內達成合併協議
歐舒丹上季銷售增兩成
歐舒丹上季銷售增兩成
美PacWest擬賣盤 股價瀉六成 自3月初以來市值縮水91%
美PacWest擬賣盤 股價瀉六成 自3月初以來市值縮水91%
歐央行加息0.25厘 暗示繼續加
歐央行加息0.25厘 暗示繼續加
高通料季度收入盈利遠遜預期
高通料季度收入盈利遠遜預期
張兆聰：中字頭續發威 民行有條件再上
張兆聰：中字頭續發威 民行有條件再上
植耀輝：Rivian現金雖多 燒錢更快
植耀輝：Rivian現金雖多 燒錢更快
葉創成：買港元貨幣基金 年息率近3厘
葉創成：買港元貨幣基金 年息率近3厘
技術取勝：天能動力9元以上整固
技術取勝：天能動力9元以上整固
盧駿匡：趁大巿整固吸優質股
盧駿匡：趁大巿整固吸優質股
內地客濠江賭錢兼講手
內地客濠江賭錢兼講手
劉思明：重工股蠢動 濰柴後勁足
劉思明：重工股蠢動 濰柴後勁足
周顯：港人看不見的中國增長引擎
周顯：港人看不見的中國增長引擎
譚新強：AGI急速冒起 成為人類存在性威脅
譚新強：AGI急速冒起 成為人類存在性威脅
湯文亮：匯控三大利好 賺錢派息回購
湯文亮：匯控三大利好 賺錢派息回購
越南經濟放緩樓巿淡 待明年復蘇
越南經濟放緩樓巿淡 待明年復蘇
University Hill 2A期次輪191伙沽清 2B期隨即上樓書涉688伙 最快今開價
University Hill 2A期次輪191伙沽清 2B期隨即上樓書涉688伙 最快今開價
內地客3650萬沽WHITESANDS 5年勁蝕逾2000萬
內地客3650萬沽WHITESANDS 5年勁蝕逾2000萬
譚雅士家族薄扶林Jessville獲15億洽購
譚雅士家族薄扶林Jessville獲15億洽購
投行高層3.5萬租寶馬山花園
投行高層3.5萬租寶馬山花園