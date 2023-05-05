譚雅士家族薄扶林Jessville獲15億洽購

位於薄扶林道128號的Jessville項目，由譚雅士家族持有，據市場消息稱，項目最新獲買家出價約15億元洽購至尾聲，有望短期內落實成交，若以項目現有實用面積約4.9萬方呎計，實呎約3萬元。不過，就有關消息，萊坊表示，該公司為譚雅士大宅整個項目唯一的獨家代理，並否認將以15億元出售。

萊坊否認項目以15億出售

上述Jessville項目，包括一座擁有91年歷史的大宅Jessville Manor及一幢新落成的大廈Jessville Tower，其中Jessville Tower為一座14層高住宅，於2019年落成，共有28個分層單位，實用面積為1358方呎和1431方呎，屬3房、4房間隔，去年中招標時出租率超過一半，已租出單位主要集中低層，月租約7萬至8萬元、實用呎租超過50元。

至於1931年落成的Jessville Manor，屬三級歷史建築，新買家購入後不可拆卸，但該部分現已翻新，內裏改建為4個特色住宅單位，買家可把單位出租。據去年中招標資料，當時物業市值超過20億元，實呎逾4萬元。

上海禮拜堂4880萬放售北角物業

此外，中原寫字樓部分區營業董事蕭志浩稱，北角英皇道321至333號M樓全層，面積約4238方呎，實用率近80%，屬舖契，設獨立出入口並內設洗手間，業主叫價4880萬元放售，呎價約11,515元，以交吉及現狀形式出售。物業由基督教上海禮拜堂持有自用，該機構1975年以55萬元購入，現叫價較48年前高出4825萬元或88倍。蕭氏表示該廈樓齡逾60年，樓高14層，提供近140伙，物業為商業/住宅用途，重建價值甚高，大廈大部分業主皆有意出售其物業，料可獲發展商及投資者垂青。另消息稱上環中遠大廈低層04室，面積約1225方呎，以呎價約2.2萬元售出，成交價約2695萬元。原業主2019年5月、即反修例事件前以約3651萬元購入，帳面蝕約956萬元或約26%。