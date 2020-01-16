內地客3650萬沽WHITESANDS 5年勁蝕逾2000萬

譚伯榮再沽柏傲山 9年實蝕60萬

資料顯示，由資深投資者譚伯榮持有的天后柏傲山5座高層D室，實用596方呎，2房間隔，上月1692.8萬元易手，實呎28,403元。譚氏2014年1733萬元一手購入，帳面仍蝕逾40萬元或2%，連入市需付的樓價8.5%雙倍印花稅，再計及發展商回贈，料連使費料實蝕約60萬元或3.5%。譚氏去年12月曾以3850元萬售出柏傲山6座高層一個實用1115呎3房戶，該單位2014年4087.7萬元一手購入，料實蝕約310萬元或約7.6%。區內代理稱，譚氏目前仍持有3個柏傲山單位。

鴻發地產營業總經理梁文楓表示，深水埗大埔道AVA 61低層F室，實用161方呎，屬開放式戶，原由投資者作收租之用，至近月因移民放售，最終以304萬元沽出，實呎18,882元。單位原業主2017年358萬元一手買入，帳面蝕約54萬元或15%，連使費料實蝕約65萬元或18%。

另外，中原地產統計，今年首4個月全港銀主盤成交達約126宗，較去年同期約61宗大增逾1倍，相等於去年全年約176宗逾七成。最多成交月份為今年2月達49宗，為2010年3月錄約51宗後近13年最旺，全港現有219伙銀主盤放售。