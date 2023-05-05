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2023年5月5日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
聯儲如期加息 五大港銀P加1/8厘 美匯轉弱息差收窄 套息沽港元壓力料減
話你知：500萬按揭貸款 每月供多348元
拆局：聲明暗示停加息 鮑威爾：今年減息不合適
炒債息見頂高息股飈 恒指反彈249點
北水淨流入逾28億 主力掃中移動中海油建行
阿里國際數字商業 擬分拆美上市
3月零售貨值按年升40.9% 破紀錄 衣履鐘表升逾倍 業界指復蘇路仍長
AlipayHK黃金周生意額升近一倍
製造業不景 內地官民PMI齊收縮
商業數據通半年促成逾28億元貸款
復蘇強勁 百威上季收入增13%
傳長和Vodafone月內達成合併協議
歐舒丹上季銷售增兩成
美PacWest擬賣盤 股價瀉六成 自3月初以來市值縮水91%
歐央行加息0.25厘 暗示繼續加
高通料季度收入盈利遠遜預期
張兆聰：中字頭續發威 民行有條件再上
植耀輝：Rivian現金雖多 燒錢更快
葉創成：買港元貨幣基金 年息率近3厘
技術取勝：天能動力9元以上整固
盧駿匡：趁大巿整固吸優質股
內地客濠江賭錢兼講手
劉思明：重工股蠢動 濰柴後勁足
周顯：港人看不見的中國增長引擎
譚新強：AGI急速冒起 成為人類存在性威脅
湯文亮：匯控三大利好 賺錢派息回購
越南經濟放緩樓巿淡 待明年復蘇
University Hill 2A期次輪191伙沽清 2B期隨即上樓書涉688伙 最快今開價
內地客3650萬沽WHITESANDS 5年勁蝕逾2000萬
譚雅士家族薄扶林Jessville獲15億洽購
雅居樂突取消龍圃別墅強拍
投行高層3.5萬租寶馬山花園
周顯：港人看不見的中國增長引擎
【明報專訊】朋友都覺得中國的經濟很差，我的回答是：「今年中國第一季還有4.5%的經濟增長，比世界上絕大部分的國家都要好，只是被一些現象蒙蔽了。」
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