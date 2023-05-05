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投資策略

葉創成：買港元貨幣基金 年息率近3厘

【明報專訊】雖然筆者最近兩次在本欄推介的同仁堂國藥（3613）及金邦達寶嘉（3315）至今股價均錄得升幅，惟其實這是在持有的眾多港股中千挑萬選的成果，而隨着美國聯儲局過去一年持續加息，高息環境對港股的壓抑作用很大，恒指於1月下旬見頂後反覆下跌至今，筆者持有的不少港股期內亦錄得跌幅。筆者近日細心研究在此高息環境下，如何為閒置資金爭取較佳回報，同時亦可保持靈活性，小試牛刀經網上券商買入港元貨幣基金，息率近3厘，下文將會詳細分析。

筆者是在上月中於網上券商的平台，以2萬多元認購「高騰微財貨幣基金」，即使該基金期內每日派息不同，但差異不會太大，以前日派息1.87元計，年息率近3厘，息率不單遠高於銀行活期存款，而且亦較不少銀行的2個月或以下定期存款息率高。

隨時沽貨 可快速取回現金

筆者認為，認購上述港元貨幣基金對比定期存款的最大優點便是具備靈活性，在昨日認購後，今日便可沽貨，後日即可取回現金，不會像定存般在指定期內被鎖住資金，在此情况下，一旦港股日後出現明顯的賺錢機會，例如個別優質新股認購反應熱烈、跟風認購贏面大，或個別優質股股價跌至低位，便可以沽出該港元貨幣基金套現資金轉攻港股。

值得一提的是，即使「高騰微財貨幣基金」年息率近3厘並不算很高，但筆者在強積金帳戶中持有的同類港元貨幣基金，近日年息率卻不足1厘，令筆者認為有關強積金基金管理公司「食水頗深」，現正積極考慮另覓其他強積金供應商，將就此搜集資訊研究，若日後有行動，在本欄會與讀者分享，也歡迎讀者提供資訊回饋。

高息環境 選股重視現金流

宏觀大環境總有順逆，投資者難以改變，唯有積極應對。從另一角度去看，雖然目前高息環境把港股壓得喘不過氣，卻為坐擁可觀存款的退休人士帶來合理利息回報，可用來應付日常生活開支，而像筆者般以閒置資金認購港元貨幣基金，亦可以坐享近3厘年息率。

至於港股投資者，筆者建議現時應留意一些經營現金流強勁、估值不高及派息合理的股份，最近兩次在本欄推介的同仁堂國藥及金邦達寶嘉均屬此類，近日股價亦曾逆市向好，前者昨日更曾創2018年8月以來高位。

[葉創成 創富倉]

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