歐央行加息0.25厘 暗示繼續加

歐央行強調，通脹前景持續過高的時間過長，近幾個月整體通脹下降，但潛在價格壓力依然強勁。歐央行將繼續基於數據決定貨幣政策，暗示加息持續。歐央行行長拉加德昨稱，通脹前景仍存在重大上行風險，近期的工資協議增加了通脹的上行風險。不過受惠於能源價格回落，昨公布的歐元區3月生產者物價指數（PPI）按月跌1.6%，連降3個月，但不及分析師預期的1.7%降幅。按年升幅放緩至5.9%，見兩年新低。剔除能源價格，歐元區3月PPI按年升幅達8%。

美首申領失業救濟人數超預期

此外，美國部分數據轉弱，首季非農生產力初值按季跌2.7%，較預期1.8%跌幅嚴重，相比第四季按季增長1.6%，是顯著倒退。至於美國首季非農單位勞動力成本（Unit Labour Costs）初值按季折合成年率增長6.3%，較第四季3.6%增幅顯著提升。美國首次申領失業救濟人數增加，截至4月29日當周，首次申領失業救濟人數按周增1.3萬人，總數增至24.2萬人，高於分析師預期的24萬人。

另外，美國市場續受地區銀行危機困擾，出現連橫恐慌性拋售，三大指數俱跌。反映市場情緒的美國恐慌指數VIX進一步逼近20水平，高見19.91，升8.56%。歐洲市場方面，英國富時、德國DAX及法國CAC，分別跌0.78%、0.55%及0.83%。

（綜合報道）

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