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歐央行加息0.25厘 暗示繼續加

【明報專訊】美聯儲暗示加息周期即將完結後，歐洲央行將三大關鍵利率加息幅度收窄至0.25厘，隔夜存款利率上調至3.25厘，主要再融資利率上調至3.75厘，邊際貸款利率上調至4厘。雖然加息步伐放慢，但縮表進度加快，歐央行稱，資產購買計劃（APP）投資組合目前每月150億歐元（約1297億港元）縮表進度維持至今年6月，到7月將完全停止相關的到期資產再投資。

歐央行強調，通脹前景持續過高的時間過長，近幾個月整體通脹下降，但潛在價格壓力依然強勁。歐央行將繼續基於數據決定貨幣政策，暗示加息持續。歐央行行長拉加德昨稱，通脹前景仍存在重大上行風險，近期的工資協議增加了通脹的上行風險。不過受惠於能源價格回落，昨公布的歐元區3月生產者物價指數（PPI）按月跌1.6%，連降3個月，但不及分析師預期的1.7%降幅。按年升幅放緩至5.9%，見兩年新低。剔除能源價格，歐元區3月PPI按年升幅達8%。

美首申領失業救濟人數超預期

此外，美國部分數據轉弱，首季非農生產力初值按季跌2.7%，較預期1.8%跌幅嚴重，相比第四季按季增長1.6%，是顯著倒退。至於美國首季非農單位勞動力成本（Unit Labour Costs）初值按季折合成年率增長6.3%，較第四季3.6%增幅顯著提升。美國首次申領失業救濟人數增加，截至4月29日當周，首次申領失業救濟人數按周增1.3萬人，總數增至24.2萬人，高於分析師預期的24萬人。

另外，美國市場續受地區銀行危機困擾，出現連橫恐慌性拋售，三大指數俱跌。反映市場情緒的美國恐慌指數VIX進一步逼近20水平，高見19.91，升8.56%。歐洲市場方面，英國富時、德國DAX及法國CAC，分別跌0.78%、0.55%及0.83%。

（綜合報道）

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