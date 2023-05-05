經濟

歐舒丹上季銷售增兩成

【明報專訊】歐舒丹（L'OCCITANE）（0973）公布截至今年3月底止第四季銷售表現，期內銷售淨額為5.25億歐元，按年升20.6%，按固定滙率計算亦按年增長20.6%；2023財年全年銷售淨額21.35億歐元，按年增長17.9%，按固定滙率計算增長13.4%。

歐舒丹昨收市報19.58元，跌1.61%。集團表示，2023財年強勁增長主要受由Sol de Janeiro的出色表現及ELEMIS的穩健增長推動，第四財季改善勢頭就由內地早期積極迹象以及旅遊零售及郵輪渠道推動。

美洲增長最快 銷售淨額升63%

集團各個地區業務以美洲增長最快，去年全年銷售淨額按固定匯率計算增長62.8%至6.95億歐元，主要由Sol de Janeiro推動；亞太地區以全年計亦恢復增長，銷售淨額固定匯率按年升0.5%至8.96億歐元，主要受惠於旅遊零售渠道及中國於第四財季有所改善。

此外，批發繼續成為集團增長最快的渠道，銷售淨額去年全年以固定匯率計增長50.9%至7.16億歐元；零售則下降2.0%至7.62億歐元，主要受到撤出俄羅斯、中國店舖因疫情爆發而關閉，以及全球零售店減少的影響。撇除中國及俄羅斯市場，零售渠道增長7.2%。

相關字詞﹕歐舒丹 俄羅斯

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