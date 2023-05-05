經濟

AlipayHK黃金周生意額升近一倍

【明報專訊】香港零售市場復蘇，電子支付工具交易量明顯上升。AlipayHK公布「五一黃金周」交易表現，假期首3日合作商戶生意額按年大升近一倍，其中電子產品、珠寶、服飾及餐飲行業升幅最為明顯；香港電訊（6823）旗下Tap & Go「拍住賞」就指出，新一期消費券派發後首兩周交易宗數及金額分別按月升逾5倍及9倍，反映有效刺激本土消費。

AlipayHK表示，截至5月1日已有近25萬用戶用完首期消費券，內地和澳門依然是港人外遊首選，五一假期跨境交易筆數較上周同期增近五成，跨境乘車碼使用次數較上周同期升近七成。

Tap & Go就稱，截至4月30日，使用Tap & Go於The Club消費的總額按月上升接近9倍，其中接近四成消費來自Tap & Go優惠專區；非消費券交易額按月亦上升接近3倍。

內地方面，騰訊（0700）旗下微信支付公布內地居民「五一黃金周」（4月29日至5月2日）消費數據，與2019年同期比較，微信支付旅遊消費相關行業日均消費額均顯著增長，其中餐飲業便升1.9倍，酒店旅遊業亦升93%。跨境支付方面，今年五一期間微信支付境外日均線下消費筆數較2019年同期增長88%，日均線下消費金額亦升75%。

相關字詞﹕拍住賞 五一黃金周 跨境支付 微信支付 零售業 旅遊業

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