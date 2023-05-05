3月零售貨值按年升40.9% 破紀錄 衣履鐘表升逾倍 業界指復蘇路仍長

明報專訊 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升39.4%，勝市場預期的35.5%，亦是有紀錄以來最大。香港3月正式解除口罩令，月內「著得上身」的如鞋類、衣服、鐘表等消費類別均見倍數上升（見表）。不過翻查數據，3月份零售銷貨總值與2019年3月同期比較仍見下跌近16%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦稱，雖然3月升幅看似強勁，實際金額與今年2月相差不遠，升幅主要是去年同期為第五波疫情高峰期而超低基數。

他表示，協會早前向會員進行調查，六成受訪公司稱4月生意按年有增長，包括健康食品、珠寶鐘表和化妝品等旅遊消費相關行業，反映2月通關帶動生意。另有四成公司指4月生意按年下跌，例如電器、超市、家具店及食品店等，可見本地市場零售銷售仍然疲弱。

零售協會：五一生意只回復疫前四成

至於5月表現，近八成公司料生意按年有所增長，亦是與旅客相關行業，相信主要由五一黃金周所帶動，4月生意有單位數或低雙位數下跌的公司，至5月亦有稍為回穩。此外，五一黃金周首三天（4月29日至5月1日）與上周同期相比，有六成受訪者稱生意有單位至低雙位數增長，但旅客人流及消費力仍未回到疫情前及社會事件前、即2018年的水平。羅振邦強調，雖然五一銷情主要由內地客消費帶動，但人流只回復至疫情前三成的水平，生意額亦回復至四成水平，業界預期黃金周後將較淡靜，起碼去到暑假才等到「小陽春」。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，3月訪港旅客人次加快反彈，有助帶動消費需求上升。香港與內地全面通關，訪港旅客人數顯著增加，加上再度派發消費券，持續有利本地私人消費及零售活動，預料整體零售銷售有望年內重上疫前每月平均400億元的規模。

政府發言人表示，訪港旅遊業和私人消費復蘇，料繼續惠及零售業，新一輪消費券亦將提供額外支持。