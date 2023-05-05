阿里國際數字商業 擬分拆美上市

【明報專訊】彭博社引述消息報道，阿里巴巴（9988）擬將國際數字商業集團分拆至美國上市，以刺激包括旗下主要電商平台Lazada及AliExpress的業務增長，由於上市計劃仍處於早期階段，集資規模尚未敲定。不過，阿里國際數字商業集團在傍晚時分向多家內媒表示，「目前沒有上市計劃」。 阿里港股昨日收報80.7元，全日升0.4％。而阿里美股（美：BABA）盤前最高升5％。
集團否認有上市計劃
阿里美股盤前最多升5％
消息人士表示，該分部集團正與銀行談判，或為明年IPO作準備。阿里國際數字商業集團主要管理阿里在海外市場的外貿平台，包括東南亞電商平台Lazada、跨境出口B2C平台AliExpress、巴基斯坦電商平台Daraz和土耳其電商平台Trendyol。阿里於3月宣布公司將進入控股管理架構，旗下六大業務集團除淘寶天貓商業外，其餘5個業務均可獨立上市，而國際數字商業集團由蔣凡領軍。
市場對阿里國際數字商業集團的估值各有不同，上月摩根士丹利對其作出約290億美元（約2276億港元）的估值；投行中金估算約390億美元（約3061億港元）。不過，面對全球經濟衰退擔憂，業務近幾個季度增長一直處於不穩定。去年第四季，國際商業業務收入按年升18％至194.7億元人民幣，主要受惠Trendyol訂單增長；經調整EBITDA虧損按年顯著擴大至7.6億元人民幣。
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