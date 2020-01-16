經濟

炒債息見頂高息股飈 恒指反彈249點

【明報專訊】美國聯儲局會議後放鴿，暗示停止進一步加息，市場相信息口見頂幾成定局，美匯、美債息回落利好港股。恒指昨反彈249點或1.3%，收報19,948點，重上250天線。資金炒作美債息見頂回落，高息股息率回報吸引力增，資金追入「中字頭」高息內銀、電訊及石油股，多隻內險及內銀股創52周高位，息口敏感科技股止跌但表現未算突出。五一黃金周長假後北水重臨，大市成交重越千億元，較周三大增逾五成半。

北水重臨 成交較周三增逾半

恒指昨日輕微低開報19,695點，已見全日低位，期後迅速回升，午後一度升280點，高見19,979點，暫受制二萬點大關，全日成交1053億元。國指收報6718點，升129點或1.96%；科指收報3856點，升20點或0.55%。另A股昨天復市，滬深指數個別發展。上證指數先跌後回升，終收報3350點，升27點或0.8%；深證成分指數報11,273點，跌64點或0.6%。

一眾恒指成分股中62隻上升，14隻下跌，當中內險、內銀股成為全日焦點，平保（2318）升7.7%至59.25元，是表現最佳藍籌，中壽（2628）升逾半成。同創52周新高的還有中行（3988）及農行（1288），連同建行（0939）及工行（1398），四大國商行亦有4%至5%升幅。

多隻中資高息股見52周新高

以高息見稱的中資電訊及石油股亦獲追捧，中移動（0941）、中石油（0857）均升逾2%；息口敏感科技股反而無甚表現，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升0.5%，騰訊（0700）則跌0.5%。

分析：恒指仍受制20200點阻力

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指雖升250點，但仍受制於20,200點的反彈阻力以下，未能升穿此阻力位前，對後市仍要保持謹慎觀察態度。他又稱，即使港股通恢復交易，在北水參與下，大市成交量從前兩日的不足800億元及700億元，回升至1000億元以上，但仍低於年內的日均1220億元，顯示市場總體的觀望未有太大改變，料後市仍然反覆，繼續炒股不炒市，內險和黃金相關股有機會成為市場焦點。

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