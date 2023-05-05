拆局：聲明暗示停加息 鮑威爾：今年減息不合適

路透：措辭似2006年結束加息時

相對5月加息0.25厘，市場更關注聯儲局對停加息的表態。鮑威爾明示「現在已更接近，甚至可能已到達」利率終點。目前政策已相當緊縮，央行在利率政策可能已作足夠工作，特別是銀行收緊信貸後令經濟放緩，當局仍希望避過收縮。

路透社指出，決定是否額外收緊貨幣政策的用語，與2006年聯儲局結束加息周期時相似。鮑威爾放鴿後，市場對6月不加息的機會率上升兩成至97%，與政策利率相關的兩年期美國國債孳息率周二低見3.8厘的1個月低位，遠低於議息前的4.15厘水平。

對於減息時間，市場預期有44%機率，聯儲局在7月掉頭減息0.25厘，較前日增加一成，至今年底市場主流預期聯儲局將累計最少減息0.75厘，機會率高達八成（見圖）。不過，鮑威爾仍然否定今年減息的機率，指出通脹不會太快下跌，今年減息並不合適。美國3月個人消費開支（PCE）物價指數按年升4.6%，仍遠高於2%政策目標。

瑞銀報告指出，聯儲局雖然沒有排除6月進一步加息，但基本預期當局將暫停加息，他們必須考慮自去年起加息5厘的滯後效應、資產負債表持續收縮，以及美國銀行業受壓導致信貸收緊的影響。惟瑞銀不認為這代表聯儲局會考慮減息，私人需求強韌，勞動市場沒有明顯減弱，預期聯儲局會按兵不動，視乎經濟數據行動。

期貨反映年底前減息0.75厘機率達八成

瑞銀又提醒，暫停加息不等於會刺激美股上升。過去數月市場不但已預期暫停加息，更預期今年稍後時間減息，若利率長時間處於高位，反而會有下跌風險。標指在過去周期中，在聯儲局開始減息後才開始觸底，瑞銀預期標指至年底將略低於3800點的目標。