華潤置地1.4億增購油塘工廈 呎價5661元

原業主為中國陶藝進出口有限公司，1988年以900萬元買入上址，持貨約35年，帳面獲利1.31億元或逾14.5倍。翻查資料，華潤置地早已在1996年透過華潤水泥收購該廈地廠，涉及3500萬元，及後再購入該廈不同樓層的單位，連同上述物業在內，共涉資約10億元。外界估計，華潤置地統一業權後，將申請改劃住宅。

累斥10億入貨 市場料未來申改住宅

零售市况轉佳，有投資者購入商舖投資。資料顯示，尖沙嘴加拿分道8號嘉芬大廈地下R舖，面積約350方呎，上月下旬以2000萬元易手，登記買家為RUBY PROFIT LIMITED，公司董事為盛滙商舖基金創辦人李根興。

原業主在1981年5月以170萬元購入，持貨約42年，帳面獲利1830萬元或逾10.7倍。

波斯富街寶明大廈地舖放售

另外，盛滙商舖基金放售銅鑼灣波斯富街寶明大廈地下D舖，美聯旺舖高級營業董事林偉文表示，該舖面積800方呎，意向價約7200萬元，折合每呎約9萬元。現由一家時裝店租用，租約至今年5月中。