御凱半億沽 荃灣二手呎價首破3萬 罕有4房連千呎平台特色戶 本地家庭買入

明報記者 容婌維

樓齡約14年的御凱，鄰近港鐵荃灣西站，上述特色戶為市場罕見放盤。中原地產副營業董事謝秋儀透露，買家為本地家庭，原於新盤市場物色特色單位，惟一直未遇到心水盤，後來轉至二手市場覓盤，心儀上址開則決定入市。資料顯示，原業主登記名字為簡體字，料為具內地背景人士，2015年8月3350萬元買入，持貨8年，帳面獲利1748萬元或52%。

原業主8年帳賺逾五成

荃灣區屬上車客及中產家庭聚居地，數千萬的大額成交罕見。翻查資料，荃灣區對上一宗超過半億元的成交，於2021年錄得，成交單位為荃灣萬景峯2座頂層5房複式戶，實用面積2690方呎，另連1146方呎天台，以6380萬元成交，實呎23,717元，登記買家為內地女演員鄭羅茜。事實上，是次御凱成交呎價亦屬荃灣區首錄二手呎價破3萬元大關。值得留意，毗鄰的青衣，亦有特色戶二手呎價一度突破3萬元大關，位於盈翠半島一個特色戶，2019年以3000萬元、呎價3.27萬元易手，惟該買家及後選擇撻訂離場。

另外，市場新錄名人沽貨個案。大潭陽明山莊7座中層47室，實用面積1441方呎，3房1套間隔，最新以4400萬元易手，實呎30,534元。

東院前主席4400萬沽陽明山莊

資料顯示，單位登記原業主為東華三院前主席李三元及相關人士，於1992年以899萬元一手購入單位，持貨約31年，帳面獲利3501萬元或約3.9倍。據代理數據，上述陽明山莊成交單位高3層，一個面積、間隔相同，景觀相若的單位，於2022年初以5188萬元易手，實呎逾3.6萬元。以呎價比較，撇除景觀及樓層因素，屋苑樓價近一年半內料下挫約15%。

溱林蝕339萬歷來最多

個別新界豪宅再錄蝕讓個案，資料顯示，以往屢錄二手蝕讓的元朗洪水橋溱林，其中一間雙號屋，實用面積2439方呎，4房4套間隔，另連37方呎平台、578方呎花園及561方呎天台，上月以2243萬元易手，實呎9196元。原業主2014年2455.6萬元向發展商一手購入，持貨約9年，帳蝕212.6萬元或約8.6%；若連使費計，料原業主是次需實蝕逾339萬元或14%。以蝕讓金額及蝕幅計，均料為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。