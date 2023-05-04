經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：國際品牌股強勢 收集歐舒丹

【明報專訊】內地五一黃金周假期結束，A股今天復市，加上美國聯儲局議息結果出爐，均左右港股投資情緒。早前提到長和（0001）股價持續偏好，其他國際品牌股也值得留意。

上 / 下一篇新聞