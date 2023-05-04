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經濟
2023年5月4日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
儲局加息前 港股散水再失守牛熊線 科網石油濠賭領跌 成交662億見7個月低
統計過去10年 五窮月平均跌1.1%
余偉文：資金流出港元體系不代表資金撤港
匯控獲大行上調目標價 巴克萊睇88.39元
高盛看好港經濟 料全年增長6%
百勝中國首季經營利潤倍升 同店銷售增8% 維持今年新增千間分店目標
優品360發盈喜 股價曾炒高近12%
恆宇大股東遭斬倉 復牌反彈後再插
戈壁大灣區投資澳門科創項目
李澤楷旗下SPAC 傳併Hyphen近成事
證監就信銀國際前高層涉內幕交易研訊
Airwallex推中小企海外商貿簽帳計劃
審計過關3銀行倒閉 KPMG受質疑 獨立性惹議 業界料監管機構加強規管
「小非農」就業佳 增長高預期1倍
「華爾街狼人」伊坎旗下公司 遭沽空機構狙擊
張兆聰：手機巿場改善 舜宇小注低吸
技術取勝：匯控55.7元成短線重要支持
「歌神」演唱會反應熱烈 震動星洲股市
劉思明：國際品牌股強勢 收集歐舒丹
周顯：港人與港官的質素分別
湯文亮：講得愈慘 愈冇人買
御凱半億沽 荃灣二手呎價首破3萬 罕有4房連千呎平台特色戶 本地家庭買入
University Hill連沽6伙特色戶 總值5362萬
規劃署不反對新地元朗地建2771伙
孩之寶租九龍灣恒生中心 涉3層近8萬呎 料月租近200萬
華潤置地1.4億增購油塘工廈 呎價5661元
葉創成：王震宇：買港樓自住 要不怕樓價跌
買樓跟着基建走 北部都會區可尋寶
技術取勝：匯控55.7元成短線重要支持
【明報專訊】佐丹奴或上試高位2.5元（圖）
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