Airwallex推中小企海外商貿簽帳計劃

在港推「Go Global」Visa簽帳

Airwallex今年首季香港地區營業總收入按年增長2.1倍，客戶數量按年升1.4倍，首季總交易量按年升1.7倍。陳君洋表示，香港為增長速度最快的市場之一，有25%香港企業客戶以Airwallex作主要營運帳戶，意味更多企業願意尋找更透明、快捷及具成本效益的財務管理方案。他續稱，有關升幅反映本港公務出行逐步復蘇、電商行業持續增長和本地企業加快數據轉型趨勢。

「Go Global」計劃合作伙伴包括FedEx、Google Ads、Klook和The Executive Centre。陳君洋表示，日後將加入更多合作伙伴，為中小企在海外市場解決推廣、 尋找當地合作企業等問題，拓展業務版圖。他又稱，觀察香港不少中小企交易來自東南亞和中國內地客戶，相信與消費習慣和喜好相若。