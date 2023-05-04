經濟

恆宇大股東遭斬倉 復牌反彈後再插

【明報專訊】恒宇集團（2448）周二急挫近九成後停牌，昨早公布，控股股東主席謝鎮宇夫婦為首的公司Space Investment （BVI）持股遭多家證券商斬倉，涉及股數達9977萬股，相當於已發行股本12.38%。謝鎮宇部分持倉遭斬倉後，他本人連同Space Investment （BVI）持股驟降至50.01%，仍穩守控股權。該股昨早復牌，股價雖然曾反彈24.68%，重見0.48元，但未能穩守，最多倒跌14.29%並低見0.33元，收市時跌幅收窄至11.69%，收報0.34元。

謝鎮宇連同Space Investment 持股降至50.01%

恒宇集團公布，雖然大股東持股減少，但是次強制出售股份事件不會對公司營運產生重大不利影響，並申請股份復牌。

該集團昨日股份續錄得大成交，轉手股數多達3.8億股，比較周二停牌當日成交的2.09億股，還要多增81.82%，相當於發行股數的47.15%。由於成交股數進一步增加，暫時未知該股有否主要股東持倉繼續被斬倉。經過連跌兩日，大股東謝鎮宇身家大貶，連同被斬倉，兩日身家蒸發掉16.17億元，只餘1.37億元，大減92.19%。第二大股東周大福珠寶（1929）副主席兼執行董事鄭志恒的5%股權投資，價值亦大縮水1.47億元，只餘約1370萬元。

在社交媒體日前傳出，恒宇集團股價暴跌，與有神秘人甚至妙齡女子在網上唱好勸購該股，致有人招致財務損失之後，與證監會近年指控微信女「唱高散貨」手法相似。圍繞該股的消息仍不絕，多個與金融圈社交群組流傳出，有人張貼街招指有少女被人誘騙致捲入投資金融騙局，再引起投資市場哄動。

相關字詞﹕鄭志恒 謝鎮宇 恒宇集團

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