澳洲意外加息0.25厘 預告或續調高

歐央行本周或只加息0.25厘

歐洲央行則將於本周四公布議息結果。在本周議息前，迹象顯示，歐元區通脹壓力似乎有緩和的迹象。剔除能源及食品價格後，歐元區4月核心消費者物價指數（CPI）初值，由3月的5.7%歷史高位，輕微回落至5.6%，是10個月來首次回落。

由於核心通脹升幅略為緩和，加上昨公布一項銀行貸款調查顯示，信貸標準收緊幅度已超出銀行業預期，令歐洲央行本周有可能將加息幅度，由此前半厘收窄至0.25厘。歐洲央行自去年夏季以來，已將基準利率由負0.5厘，上調至3厘。貨幣市場押注，歐洲央行本周加息半厘概率只有20%。

荷蘭國際集團 （ING）全球宏觀主管Carsten Brzeski指出，通脹維持較高水平，反映繼續加息的必要性。計入能源及食品價格後，歐元區4月的整體CPI按年升7%，較3月按年升幅上調0.1個百分點，但鑑於歐元區第一季GDP初值按季僅增0.1%，升幅較預期少，且貸款增長轉弱，都為歐洲央行放慢加息步伐提供理據。

（綜合報道）

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