失存款憂前景 美地區銀行再挫 道指曾跌逾500點 油價瀉金價升

銀行股捱沽之際，就業市場數據轉弱。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國3月職位空缺降至959萬個，是近兩年來最低。美股3大指數早段下滑，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1%。美聯儲的加息預期，以及中國4月製造業數據轉弱，亦導致國際油價昨午夜前跌4%。資金避險，美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。現貨金升穿每盎司2000美元。

分析倡美撤存保上限防擠提

高盛分析預期，摩通收購第一共和銀行，將有助摩通的有形資產帳面價值（TBV） ，使其每年增加超過5億美元利潤，並將產生不多於20%的內部收益率（IRR）。康奈爾大學公共財政專家霍基特（Robert Hockett）及部分分析師指出，收購第一共和銀行，將會令美國資產價值最高的銀行摩通變得更強大，華爾街大行的權力更集中，而地區銀行資產將進一步空心化。

霍基特指出，要解決此問題，應廢除存款保險的25萬美元上限，以防地區銀行遭到擠提。他說，雖然25萬美元對普通人來說很多，但銀行業緊張的是企業帳戶，那些企業用以支付工資等營運開支的帳戶，很易超出保險上限，因此沒有必要為企業帳戶設置這些保險上限，否則大型銀行可能會吞併更多地區銀行，最終將導致某種形式的國有化銀行系統。

FDIC已於周一提出改革選項，包括為企業用以支薪的帳戶放寬保險上限，認為這是維持金融穩定的最佳選擇，但這需國會立法。

Apple Card高息戶口4日吸77億

美國地區銀行陷入危機之際，蘋果公司（美：AAPL）旗下年利率達4.15厘的Apple Card高息儲蓄帳戶，4月17日於美國推出後，4天內就吸引接近10億美元存款，勢將加劇銀行業的存款爭奪戰。據《福布斯》引述兩名知情人士稱，Apple Card高息賬戶在推出首天，就獲iPhone用戶存入近4億美元，4天內存款額達9.9億美元（約77億港元）。

《福布斯》的消息指，Apple Card高息儲蓄帳戶在推出首周，已開設約24萬個賬戶。不過蘋果與其合作伙伴高盛（美：GS）尚未確認相關存款數據。

潛在的經濟衰退，恐持續影響投行的併購諮詢及承銷業務。彭博引述知情人士透露，摩根士丹利（美：MS）管理層正討論將於次季在全球裁員約3000人。知情人士透露的裁員規模，相當於大摩財富管理部門以外的全球員工總數5%。大摩僱有約8.2萬名員工，並在數月前已裁員2%。

（綜合報道）

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