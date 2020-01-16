IMF料亞洲貢獻全球七成經濟增長

港GDP增長遭削0.4個百分點

IMF官員警告，雖然疫情影響消退，但目前全球通脹高企及持續，美國銀行倒閉衝擊市場，俄烏戰事持續，今年經濟增長仍有多項不確定性。至於下調香港的經濟增長預測，IMF亞太部主任Krishna Srinivasan稱，其預測符合政府預測範圍3.5％至5.5％的下限，又稱訪港旅客刺激經濟、消費券推動居民私人消費，但另一方面，受外部經濟影響，主要央行持續收緊貨幣政策、經濟不明朗和歐美銀行危機令信貸收緊，有關因素均會影響本港貿易表現。

談及中國市場，他指中國重啓旅遊帶動經濟復蘇，表現需長時間觀察，經濟增長由私人消費推動，非投資市場，目前內地房地產屬最大的下行風險，若內房動盪加劇，會阻礙復蘇並產生區域溢出效應。他又指中國重新對外開放旅遊，有利中國出口耐用消費品的國家和中國旅客較常外出旅遊的國家，如日本。

Srinivasan認為，雖然亞洲擁有強大的資本和流動性緩衝來抵禦市場衝擊，但該地區負債較高的企業和家庭，明顯容易受借貸成本急速上升而影響。IMF敦促除了日本和中國的各國亞洲央行，應保持緊縮貨幣政策以降低通脹。