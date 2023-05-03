平保：季績勝預期未減擔憂 籲重組

【明報專訊】匯控（0005）周五（5日）舉行股東會，就小股東提出的季度業務架構檢討，和固定股息兩項決議案表決。匯控行政總裁祈耀年表示，利潤上升並非單純受惠利息高企，去季財富管理收入按年上升13%，亦顯示過去3年採取的策略有效；惟主要股東中國平安（2318）則認為，匯控季績勝預期並未有減少該行對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。
主張分拆匯控亞洲業務的平保直指匯控季績勝預期，是得益於多個一次性項目和利率上升推動。為從根本上提升匯控市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，重申有必要推動結構戰略重組改革。
匯控上季起改以各業務實體取代地區列各區業績，香港業務實體去季除稅前利潤34.17億美元，按年上升10.62%，佔集團整體26.52%，主要受惠淨利息收入按年增2.21倍至24.43億美元；亞洲業務實體（包括香港在內）除稅前利潤按年增1.12倍至58.49億美元，佔集團45.39%。匯控恢復季息，首季每股派0.1美元，等於新冠疫前水平。祈耀年表示，今年將以50%比率派息，股息可以高於0.51美元，即超過小股東決議案爭取的最低固定股息金額。
第四大股東挪威央行反對議案
此外，匯控第四大股東挪威央行投資管理，在網頁披露該行將對兩項決議案投反對票，未有說明理由，據彭博資料，該行持有匯控2.91%股權。較早前，美國佛羅里達州行政局及加利福尼亞州公務員退休系統，均先後表態指會投反對票。目前除了持股8.29%的平保表態原則性支持外，未有主要機構性股東支持決議。