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University Hill 2B 最快周末上樓書

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角University Hill第2A期明日次輪推售216伙前，發展商已馬不停蹄公布第2B期的資料，最快周末上載樓書，短期內開價。新地代理總經理胡致遠表示，第2B期的定價將參考項目第2A期做價及自身景觀優勢，強調絕對有提價的空間。

University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，包括優景閣第1、2、3、5、6座，合共提供688伙，標準戶實用面積由210至770方呎，涵蓋開放式至3房間隔，當中2房戶佔62%，另設特色戶。資料顯示，University Hill第2B期早於去年6月獲批預售，預計關鍵日期為明年6月中。至於明日次輪推售的University Hill第2A期，昨日截收逾1萬票（料包括「復活票」，即來自早前向隅客票源），以次輪以價單發售191伙計，超額逾51倍。

在未有全新盤大型銷售下，新盤市場本月首兩天暫錄約26宗成交，並以餘貨新盤為主。新地同系南昌站匯璽2A期昨日招標售出星鑽匯6樓A室，實用面積1663方呎，3房雙套間隔，成交價4000萬元，實呎24,053元，買家採90天成交期。翻查資料，毗鄰最新售出單位的6樓B室，實用面積1960方呎、4房雙套間隔，2019年以4555.12萬元成交，實呎23,240元。以呎價計，新成交單位做價較4年前僅高約3.4%。

雨後周六推售76伙 包括頂層特色戶

至於星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後公布最新銷售安排，落實周六以先到先得形式發售76伙，當中75伙將價單形式出售，餘下1伙特色戶則於同日起招標。以價單發售的75伙涵蓋開放式至3房，折實價420.53萬元起。至於是次推出招標的單位，為26樓D室，實用面積909方呎，3房1套間隔，另連109方呎平台及803方呎天台，屬項目最大的單位，招標期至7月31日。發展商早前透露，上述特色戶成交價有望創項目新高。

相關字詞﹕新盤成交 雨後 匯璽 新地

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