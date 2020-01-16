東港城3房重上900萬 9個月首見

【明報專訊】本港首季經濟增長2.7%，扭轉對上一季收縮局面，樓價同時亦隨大市反彈，不少屋苑都錄得近期新高成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城2座高層A室，實用面積623方呎，3房1套間隔，以910萬元成交，重返去年8月屋苑3房900萬元水平，實呎14,607元。原業主1998年440萬元購入，持貨約25年，帳面獲利470萬元或逾倍。屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，實用面積同屬623方呎的7座中層A室，以838萬元易手，實呎13,451元，做價與是次成交低72萬元或8%。