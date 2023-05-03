科企老闆4.5萬租海之戀4房創新高

美聯分行高級分區營業經理柯志東表示，海之戀2期愛炫美5A座中層B室，實用面積1163方呎，放租僅兩周，由於屬區內少有供應的鐵路站上蓋海景4房套戶型，故獲用家零議價以4.5萬元承租，實用呎租約38.7元，較去年3月由3A座高層B室以4.35萬元創下的紀錄，高出1500元或約3%。業主2018年2620.4萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

內地客2.6萬租愉景灣尚堤3房

其他地區則頻錄內地客承租個案。中原高級區域營業董事李偉寧表示， 大嶼山愉景灣上月錄得62宗租賃成交，較3月份的54宗升約15%，漸回升至疫情前水平。其中，愉景灣第13期尚堤3座高層A室，實用面積892方呎，屬3房1套連工人房間隔，可享海景，近期以2.6萬元租出，租客為內地客，因獲公司委派到港工作，故決定承租上址。業主2007年584.6萬元一手購入單位，租金回報約5.3厘。

香港置業首席聯席董事黃達權指出，黃竹坑站港島南岸1期晉環近月入伙，上月共錄得20宗租賃成交，其中2B座中層E室，實用面積487方呎，2房間隔，享山景。業主3月份以2.3萬元放租，其後獲「港漂」洽租，最終減價1500元或6.5%，以2.15萬元租出，實用呎租44.1元。業主2021年5月約1419萬元一手購入，租金回報約1.8厘。

港漂2.3萬租晉環2房戶

除大型屋苑外，本港豪宅市場租賃亦回升。中原資深營業董事何兆棠稱，今年首季山頂南區共錄120宗租賃成交，按季增8.1%，目前租務表現已回復至疫情前約八成水平；至於首季總成交金額亦升13%至1344.85萬元，平均實用呎租52元，按季微跌1.3%，呎租重返2020年次季水平。至於月租10萬元以下租賃共66宗，佔比55%；10萬至20萬元內租務佔比36.7%，20萬元以上則佔8.3%。

季內大額租賃成交包括山頂種植道11號洋房，實用面積5032方呎，月租58萬元，實用呎租115元。