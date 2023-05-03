羅守輝7500萬沽柴灣連約舖

【明報專訊】裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝，近月頻頻沽貨，最新售出柴灣環翠道121號柴灣戲院大廈地舖連一樓，面積約10,250方呎，連租約以7500萬元售出，呎價7317元。商舖由健身中心及遊戲機店租用，月租約35.68萬元，租金回報5.7厘。
資料顯示，羅守輝等2002年12月以2630萬元購入地下至4樓商舖，其中2樓至4樓由老人院租用的舖位，面積約2.1萬方呎，2017年1月以1.28億元沽出，當時已帳面大賺1.01億元，連同是次售出的地下及一樓單位，即獲利逾1.76億元或6.7倍離場。
嵐岸車位196萬沽 14年升3倍
另高力獲委託獨家代理出售太子界限街43號及大埔道2至4號恆富大廈地下A1舖及1樓B室，建築面積約4400方呎，物業將以現狀交吉出售。
上述物業1983年落成，現為一幢15層高單幢式綜合用途物業，地下及一樓為大廈商業樓層。
此外，受惠樓市氣氛轉活，車位成交亦增加。世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山嵐岸M層雙號車位，放盤2個月，當時叫價220萬元，減幅約11%，獲買家以196萬元承接。原業主2009年3月47萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利149萬元或近3.2倍。