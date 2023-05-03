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經濟
2023年5月3日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
匯控多賺2倍 復派季息股價升4％ 息差升回撥購矽銀收益帶動 斥20億美元回購
平保：季績勝預期未減擔憂 籲重組
祈耀年：美銀行業無系統性問題
港GDP增2.7%遠高預期 終止連跌4季
IMF料亞洲貢獻全球七成經濟增長
鄭家純家族掌有線董事會 邱達昌辭任 TVB舊將加盟
恒宇開市半小時瀉九成 疑遭斬倉 周大福鄭志恒去年底斥1.6億入股 半年近清袋
大家樂發盈喜 下半年度或微蝕
恒指2萬關得而復失 成交今年最少
美高梅中國首季EBITDA扭虧
安永未發表意見 合景泰富瀉逾兩成
時任大摩職員涉內幕交易遭凍結資產
失存款憂前景 美地區銀行再挫 道指曾跌逾500點 油價瀉金價升
澳洲意外加息0.25厘 預告或續調高
Tesla中美等市場 上調兩車款售價
張兆聰：經營環境改善巿帳率低 匯控看俏
涂國彬：美議息前 黃金上落市勿大注
技術取勝：港鐵似轉勢中線衝高
劉思明：五一好消息雖多 消費股炒不上要審慎
周顯：星港相比 低處未算低
湯文亮：寧跟紅 莫頂白
內地客撻訂安蘭街18號頂層複式戶 去年1.7億破紀錄購入 連使費料輸逾2400萬
羅守輝7500萬沽柴灣連約舖
科企老闆4.5萬租海之戀4房創新高
東港城3房重上900萬 9個月首見
University Hill 2B 最快周末上樓書
林海山城洋房賞山巒海景 空間寬敞
屋苑設分層與洋房 巨無霸逾8000呎
柏瑞：中國市場估值吸引 受累銀行危機 美經濟料難軟着陸
周顯：星港相比 低處未算低
【明報專訊】我在不同的地方講過也寫過，新加坡是世界的中心點，也是未來經濟發展最快的城市，所以，很多朋友都把部分甚至全部生意遷移到該地，以尋求更好的發展機會。
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投資二三事
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