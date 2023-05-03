安永未發表意見 合景泰富瀉逾兩成

合景泰富上周五收市後公布，核數師安永對於編製財務報表時的持續經營會計基準是否合適，未能發表意見，主因是4月情况有變，尤其在4月28日，合景泰富拖欠的債務連利息2.12億元，未有按預定還款日期償還，觸發若干長期債務共311.6億元須按要求償還。翻查合景泰富年報，截至去年底仍手持現金逾100億元。

受相關消息拖累，合景泰富昨日股價插24.3%，收報0.78港元，以近全日最低位收市。

翻查合景泰富年報，截至去年底，集團手持現金結餘103.4億元，按年減191.10億元或64.9%。同期集團負債比率達161.8%，按年急增82.6百分點；短期銀行及其他借貸總額222.5億元，長期銀行及其他借貸達531.5億元。

年報中合景泰富在「展望2023年」中，提及將不斷降低有息負債，以「強銷售、降負債」，「全面增強集團現金流動性」。合景泰富早前公布今年3月數據時，指集團及旗下公司之預售額按年減少15.1%，錄38.5億元。

佳源申延期審理遭拒 清盤案敗訴

另外，內房股佳源國際（2768）於香港清盤案中敗訴，昨被法院下達清盤令。債權人提交清盤呈請已近8個月，據稱涉及債務1450萬美元。

佳源代表昨日要求延期2個月審理此案，並表示可縮短延期時間，惟遭法院拒絕；其中一位債權人匯豐的代表則要求立即清盤。佳源自4月3日起停牌，其時稱有待刊發去年全年業績，惟至今尚未能公布去年全年業績。