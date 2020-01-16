經濟

美高梅中國首季EBITDA扭虧

【明報專訊】美國美高梅公布2023年度首季數據顯示，旗下美高梅中國（2282）的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按季扭虧賺14.12億元，按年亦大增29.88倍，表現勝過市場預期。同時，由於澳門公布4月份賭收達147.22億澳門元，亦比市場預期佳。摩根士丹利更料5月份賭收可望再上一層樓，濠賭股昨日全面上升。

美高梅中國表示，今年首季的EBITDA及每日博彩毛收入，已回復至相當於2019年、即疫情前同期的87%及76%。中場博彩毛收入已達2019年首季的107%，市佔率升至15.4%。至於貴賓博彩方面，澳門美高梅及美獅美高梅的賭枱贏率分別達3.9%及4.1%，贏額分別有2.9億及4.57億元。所有750張賭枱已於今年第一季末前獲得營運牌照。隨着需求回升及翻新娛樂場進度，集團會逐步開放賭枱及延長營運時間，提高生產力。

高盛及中信里昂均表示，美高梅中國首季度表現比其本身及市場預期為佳。高盛更稱，美高梅的EBITDA表現已回復至2019年疫情前的87%。相比其他同業仍受惠於成本節約措施，美高梅日均營運開支急升至220萬美元，這與其所獲賭枱數目增加有關。

另一方面，澳門4月份賭收錄得疫情以來高位，瑞銀稱，這相當於日均賭收4.91億元，比市場預期的4.4億元為高；他預計，在黃金周首兩天訪澳旅客量按年增加66%，料日均賭收有望進一步升至6.7億元，相當於2019年5月份同期的85%至95%。摩根士丹利更預期，6月份的賭收會按月增長11%至164億元，日均賭收可達5.27億元。

大摩料下月賭收164億

濠賭股昨日全面造好，當中以新濠國際（0200）升幅最大，全日升3.6%。反之較早前隨着日本開賭消息而造好的日系彈珠機股，呈現個別發展，Niraku（1245）跌5.2%。

相關字詞﹕新濠國際 瑞銀 中信里昂 高盛 美高梅中國

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