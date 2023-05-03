恒指2萬關得而復失 成交今年最少

缺北水南下 大市成交僅754億

恒指昨日大幅高開317點，早段曾漲391點，見全日高位20,286點後受阻，掉頭跌至低位19,761點，最多挫133點；午後反覆向上，收報19,933點，升39點或0.2%；全日波幅達525點。

由於滬港通隨內地假期而暫停，缺乏北水「祝福」，總計大市成交僅754.56億元，較上日再減25.7%，為逾5個月最低。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，大市交投大減，主因是沒有北水南下，同時因為不少香港人北上旅遊，減少買賣盤。至於對於港股後市，他認為內地4月製造業PMI（採購經理人指數）雖見收縮，但近期內地、香港、澳門其他數據不俗，暫時復蘇步伐亦不錯，現時看人行會否減息刺激經濟，料恒指企穩20,000點大關後，短期或逐步重上20,500點。

龐寶林：數據不俗 短期返20500點

昨日匯控（0005）公布季績後，股價漲逾4%，有份撐起大市，惟升幅不及漲近半成的新奧能源（2688），後者更成昨日藍籌王。其他燃氣股亦走高，華潤燃氣（1193）漲逾6%，北京控股（0392）、中國燃氣（0384）分別升3.7%與2.8%。

燃氣股走高 新奧能源升近半成

科網股普遍個別發展，百度（9888）漲2.0%，京東（9618）升1.7%；騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）各升0.4%與0.3%；美團（3690）、商湯（0020）走弱，分別跌0.4%及1.2%。恒生科技指數回軟2點或0.1%，收報3898點。