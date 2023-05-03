恒宇開市半小時瀉九成 疑遭斬倉 周大福鄭志恒去年底斥1.6億入股 半年近清袋

明報記者 陳偉燊

本報記者昨午曾經致電恒宇在港辦事處電話，並欲進一步查詢跟進，接聽職員回應：「暫時不接受採訪。」並隨即掛線。截至本報截稿，尚未見該集團刋發公告交代股價大跌及成交暴增的原因及概况。

恒宇：暫不受訪 截稿前未回應

在恒宇昨早叫停股份買賣前，低開14.9%並低見2.98元之後，股價便持續下瀉，成交股數多達2.09億股，相當於該股的公眾持股79%及已發行股本的25.9%。目前在恒宇持股62.18%的主席謝鎮宇家族及鄭志恒的持倉會否有變，尚待進一步披露交代。

市場昨晚有網上媒體及社交網指出，恒宇股價暴跌或與近期有神秘人甚至妙齡女子在網上游說買入恒宇的股票，聲稱易獲利，有人誤墮類似「微信女」騙局有關。據稱女騙徒當時聲稱恒宇目標價可高達4.2元，並吸引散戶在3元以上買入。但恒宇股價暴跌，據稱有人損失由千元至180萬元不等。

網傳仿微信女騙局 稱目標價4.2元

翻查恒宇的中央結算持倉資料顯示，五大經紀行包括創陞證券、匯豐銀行、國際資源（1051）旗下FUNDERSTONE SECURITIES、恒宇集團旗下恒宇證券及艾德證券期貨，在截至4月29日分別在恒宇持倉14.67%、10.15%、10.12%、8.53%及5.56%。在過去一個月，除創陞的持倉減少4.18個百分點最多之外，匯豐銀行及恒宇證券的持倉分別略增1.02個及1.65個百分點之外，其餘變化未算太大。