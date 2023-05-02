亞洲收益退休基金有力抗通脹

明報記者 龍彩霞

陳嘉鴻續指，亞洲受通脹影響較歐美輕微，其中韓國及澳洲已停止加息，相信今年債券表現會較股票為佳，該基金資產配置以債券為主，而基金經理認為美元亞債表現會較歐美債券為佳，而投資年期亦加長，以捕捉亞洲率先減息的投資機會。

歐美通脹不止影響股票及基金表現，也令市民生活百上加斤。「上年歐美中央銀行的貨幣政策以打擊通脹為主，也出現了「股債雙殺」，中央銀行加息，變相令資產縮水，對生活影響很大，同時亦為強積金構成壓力。」陳道。強積金作為退休後生活開支的支柱，基金回報最好能對抗通脹，而且投資選擇最好以低波幅為主，投資風險也是中低風險為主。若果上年股債表現都差強人意，資產配置及投資部署也應該主力穩守突擊。

他舉例，以銀聯推出亞洲收益退休基金，其上年10月市况最差都只是跌5%左右，而該基金至少70%的相關基金資產淨值，投資於亞洲國家、半政府機構，以及公共機構等所發行的美元計價投資級別債券，希望透過該等債券穩定派息，同時不多於30%的資產淨值投資於香港及與中國相關股本證券及持最多10%現金。

派息穩定 中低投資風險

「BCT亞洲收益退休基金」目標為成員享有抗通脹2%目標總回報，但其成立時處於CPI上升周期，雖然由成立至今每月派息平均年利率達3厘以上，但會否日後香港CPI回落，令派息率大幅向下？陳嘉鴻表示，基金預期總回報是香港消費物價指數加2%，以過去5年香港CPI（即20個季度）平均作為指標，冀指數不會過於波動。而上月派息率達3.82厘，雖然已是香港CPI加2%上限，即使香港CPI回落，但基金仍有股票回報及債券收益等支持，故他有信心該基金未來派息率仍會很平穩。

基金派息率機制在65歲未可以提取前，每月基金派息會轉化作基金單位撥入該基金中。而65歲後成員若持有該基金，基金會投資於BCT 65歲後基金中，令成員可以每月或每季提取相關派息。在65歲前基金管理費為1.288%，而成員在65歲後基金收費為0.99%。今年全球走出疫情，但基金追求派息穩定的前提下，以投資債券為主，比例達92%，而股票為5%，現金只有3%。其中債券收益率為6%，而投資年期為1.2年。他亦認為成員在揀基金作退休部署，最重要派息穩定及中低風險產品，該基金設計時表現與亞洲美元投資級別證券掛鈎，自2010年來錄得零違約，投資風險相對平穩。

通脹一向是退休生活頭號敵人，只要通脹率增加1%，退休累積的投資金額往往會減少五分之一。美國聯儲局4年來首次加息以壓抑通脹，而亞洲美元投資級別債券於過往加息周期具良好的風險回報表現，所以在市場追逐收益情况下，可以為成員帶來新機遇。

至於要如何對抗通脹，避免強積金被蠶食？他建議，可透過多元資產去應對通脹，以平衡風險及收益。「客戶可自我定制均衡基金組合或揀選混合資產基金，坊間也有一些以通脹率表現作為掛鈎的基金，泰康管理的『BCT亞洲退休收益基金』正是以抗通脹作為長線投資目標。」僅投資於「 Taikang Age of Longevity Unit Trust Fund –Taikang Asian Income Retirement Fund」，繼而投資於一個亞洲定息工具及香港與中國內地相關的股本證券的投資組合。預期BCT亞洲收益退休基金將於中至長期透過創造及資本增值尋求中長期超越同期香港消費物價指數2%的預期總回報。

「亞洲收益退休基金」基金投資策略力求長線投資回報能持續跑贏通脹。「其表現在過往加息周期下相對平穩，波動不大，長線表現亦穩步上揚。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]