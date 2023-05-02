天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠

明報記者 林尚民

攝影 賴俊傑

樓花期長約17個月的天瀧，位處承豐道22號，屬跑道區面向維港地段；項目由7幢高座大廈（由第1至第8座，不設第4座），以及1幢低座大廈（Harbour Mansion）組成，共提供566伙。根據發展商資料，項目有近七成單位估計可享維港海景，項目亦已敲定首推116伙，於5月5日起招標。

提供566伙 樓花期17個月

天瀧另一賣點是戶型豐富，涵蓋1房至4房間隔（不設2房戶）；其中1房戶清一色實用面積351方呎，位於第3、6、8座C、D室，共提供160伙，佔整個樓盤單位總數逾28%，主要望內園景。天瀧以海景豪宅作市場定位，焦點落在3房、4房大戶，佔全盤逾七成單位，其中3房入場版實用面積635方呎，屬第1座C室，共27伙，望園景為主。

另外，實用面積1002至1006方呎單位有52伙；實用面積1085至1117方呎單位有108伙，兩款3房戶均享海景，全部高座3房戶設私人升降機大堂。連同5個分佈於低座大廈、實用面積836至907方呎3房戶，天瀧共設192伙標準3房戶。標準4房戶共208伙，設於高座大廈，當中52個屬4房1套設計，實用面積1173至1182方呎；另有156伙為實用面積1258至1428方呎4房雙套設計。

今次介紹的兩個示範單位，包括實用面積1428方呎、第1座28樓A室4房雙套連裝修家俬示範單位，屬項目最大標準戶。單位設計貼心，私人升降機大堂設有小型鞋櫃，並設消毒天花燈，進入單位前可為衣物消毒；私人升降機大堂設Samsung 32吋自訂畫框電視。進入單位後，住戶可把衣物放進LG智能衣物護理機，進行清潔消毒。

部分設私人升降機大堂

單位以卡其色為主調，以大量皮革作牆身，時尚高貴；長近7米的大廳，空間感充足，並外連露台，可飽覽維港海景。經走廊進入寢區，設4個房間，主人套房特設意大利玻璃衣櫃，展示戶主心愛衣物及手袋，主人浴室採雙臉盆設計，附透明橢圓形浴缸，設計型格。

另一交樓標準示範單位，為第7座28樓B室，實用面積1173方呎，4房1套間隔；單位特別之處在於主人套房浴室，趟門內設浴缸、企缸及座廁，臉盆及護膚品雪櫃則設於浴室門外，方便男女主人同時使用。

可留意是，項目全數566伙，車位為409個，發展商傾向3房、4房單位買家擁優先車位認購權，故撇除1房戶，3房、4房戶買家車位比例為1比1。

■有片睇

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