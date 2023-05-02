美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高

連五一假共16宗 美孚最旺佔4宗

3日長假成交量最多為荔枝角美孚新邨，共佔4宗。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨6期蘭秀道34號極高層A室，實用面積932方呎，3房1套間隔，望開揚及園景，以840萬元易手，實呎9013元，低市價約5%。不過原業主2009年8月以490萬元購入，持貨約14年，帳面獲利350萬元或約71%。

總結上月十大屋苑共錄154宗成交，按月回落33.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上月復活節假期為港復常後首個長假期，港人報復式外遊令到樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少。隨市民外遊返港，上月底樓市氣氛已逐步回升。陳又指，市場亦預計本周美國聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於發展商出貨意欲高，訂價吸引，故持續搶佔不少二手客源，導致上月指標二手屋苑交投顯著放緩，惟新盤持續熱賣亦刺激購買力釋放，儘管本周美國議息後或會再加息，但預期息口亦將見頂，故買家亦積極趁勢在二手市場尋寶，帶動周末二手交投回升。

OMA兩房509萬沽 業主3年半蝕16%

個別半新盤再錄蝕讓個案，世紀21天生置業聯席董事何子邦表示，屯門OMA OMA第1A座高層C室，實用面積446方呎，2房間隔，以509萬元易手，實呎11,413元。原業主2019年9月以約579.7萬元一手購入，持貨約3年半，帳蝕70.7萬元或約12%；若連使費計料需實蝕逾93萬元或約16%離場。翻查資料，2021年起陸續入伙的OMA OMA至今錄約5宗二手成交，全屬蝕讓個案。