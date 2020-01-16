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五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216

【明報專訊】香港與內地通關後首個五一長周末，新盤市場錄約190宗成交，雖遠較去年受第五波新冠疫情影響下的五一檔期約80宗大增逾1倍，惟仍未能超越2021年同期約472宗的樓市高位。今年五一長周末錄得約190宗新盤成交中，以新地（0016）大埔白石角University Hill為主，佔151伙或約八成。新地亦趁勢加快推盤步伐，最快下周推售項目2B期涉688伙應市。

明報記者 容婌維

資料顯示，2021年五一周末只有兩天假期，惟當時市場有路勁（1098）旗下黃竹坑站晉環、及信置（0083）牽頭的旺角ONE Soho兩個新盤進行首輪銷售，帶動整體新盤成交量至472宗水平，較今年約189宗多出約1.5倍。值得留意，2021年雖處於疫情封關期，但晉環仍錄得不少具內地背景的「新香港人」入市。

最快下周推2B期涉688伙

University Hill剛過去周六以價單形式首輪推售150伙，並即日沽清，套現逾10億元。新地當日及剛過去周日連續兩日加推共171伙，並上載銷售次輪銷售安排，落實本周四推售216伙，當中191伙以價單形式推售，另設25伙招標。次輪不設大手安排，每組買家可最多購入4伙。次輪將於今晚8時截票，明日下午1時抽籤。

新地代理總經理胡致遠表示，項目原價加推171伙，並於價單5號首度推出開放式單位，而次輪銷售中以價單形式發售的191伙，涵蓋價單1至5號，當中價單1至3號的個別單位有介乎1%至5%的樓價加幅。上述191伙折實價由325.43萬至1114.68萬元，折實實呎13,202元至18,890元。

藝人梁家琪破頂價購特色戶

新地同時加快推盤步伐，新地副董事總經理雷霆表示，由於收到不少準買家對項目第2B期的查詢，而項目第2A期（University Hill）及第2B期的景觀及座向具頗大分別，有見不少準買家有各自偏好，故加快項目第2B期的銷售步伐。他續指，計劃於University Hill完成次輪銷售後，下周推售項目第2B期單位。上述2B期已獲批預售，共提供688伙，戶型與University Hill相若，惟3房間隔種類更多。

University Hill 昨日透過招標售出漾景閣2座12樓A6室，實用面積851方呎，4房1套連士多房間隔，另連262方呎平台及472方呎天台，成交價2108萬元，實呎24,771元，成交價及呎價同創優景里發展項目新高。美聯高級營業董事曾慶聲表示，單位買家為藝人梁家琪及其家人，購入單位作自住用途。

相關字詞﹕梁家琪 新地 新盤成交 優景里2B期

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