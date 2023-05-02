經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：次季發展商料續「先求量」

【明報專訊】回顧今年首季，本港與內地通關啟動後，經濟正步向復蘇；另外，市場預期美國加息見頂，預料能進一步釋放市場的購買力；加上年初政府於《財政預算案》中提出調整從價印花稅，以減輕首置人士的負擔，增加上車換樓的置業誘因。事實上，準買家為免「愈遲買愈貴」，首季入市步伐明顯加快，促使今年首季樓市向上闖關，並於3月升至高位。

踏入第二季，在新盤減價戰下，相信市場繼續以一手主導。上月下旬發展商提速推盤，鎖緊市場購買力，料5月份發展商繼續以積極姿態搶攻，屆時一手成交將更見動力，料第二季可達5000宗，較首季約3470宗增加逾四成。同時，根據房屋局數據，截至3月底，未來3至4年一手私樓潛在供應約10.7萬伙，按季增2000伙，創出歷史新高。在上述潛在供應中，約有6.5萬伙為建築中而未售出的樓花單位，而已落成的現樓待售單位亦有1.8萬伙，創自2007年後的新高；已批出而未動工的熟地大約可提供2.5萬伙。因此，相信第二季發展商依然會採取「先求量，後求價」的策略，吸引市場目光。

新加坡政府日前推出一系列「辣招」為樓市「降溫」，不過，是次的加幅「偏辣」，料嚴重打擊當地人，甚至外地人在新加坡置業的意欲。現時各國均到處「搶人才」，本港亦積極為各國人才來港打開方便之門，例如提出合資格外來人才可在成為香港永久居民後，申請退還在港置業已繳付的30%辣稅，雖然政策吸引，不過合資格人士需「先付後退」，若物業價值高昂，稅金亦相當高，在一定程度上打擊人才來港落地生根的意欲。筆者認為，倘若政府能有進一步「減辣」，定能有效穩定本港樓市。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

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