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2023年5月2日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表
外國公司納港股通 港交所吸引力大增
澳門上月賭收逾147億元 疫後新高
摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行
花旗商業銀行冀今年收入增15%
霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰
「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市
內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐
公司名源於數據庫大師科學研究
淘寶造物節疫後重臨 登陸10旅遊城市 首次免費開放
特色潮流產品攻Z世代消費者
眾安料今年步入收成期
鄺翠玲：高息儲蓄保回報跑贏按息 紓業主加息壓力
環球經濟數據
金子：憧憬恢復季息 匯控購11273
張兆聰：家電股強勢 TCL電子向好
張兆聰：美股5月出現突破機會大
伍禮賢：同程受惠黃金周 多元化業務加速增長
王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲
溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善
謝偉銓：加大可再生能源應用 促進碳中和
艾雲豪：當矽谷遇上谷外的超野蠻人
6張換里數信用卡鬥着數
沈永年：大灣區退休 選擇各適其適
林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100
許健生：南沙推動科創發展 成港科企延伸基地
Arend Kapteyn：美今年料步入衰退 股市未完全反映
梁天卓：從平戲票看親子時間成本
圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市
陸振球：拜登料續向華挑機 軍工股趁低吸
陸振球：美股5月效應勿盲目照單全收
林少陽：跨國銀行股吸引力增 毋須急買
技術取勝：渣打守住50周線
李聲揚：分享強勢股持股名單
何民傑：九置受惠五一黃金周
蔡金強：盧大使的有話直說
李順威：房屋股應跌不跌 結果就是升
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743
瑞銀亞洲：五一旺賭股 金沙牛51601
摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839
周顯：成立家族辦公室好過被銀行搵笨
張佩儀：ESG與MPF息息相關 助確保投資者利益
王弼：聯合包裹180美元樓下值博
曾淵滄：港地產界冀減辣 vs. 星洲加辣
湯文亮：今年不可以「五窮六絕」
陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力
廖偉強：樓市也有「名牌效應」
布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」
馬泰陽：次季發展商料續「先求量」
五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216
天瀧首推116車位 350萬入場
美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高
黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖
五一效應 新地商場營業額升25%
天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠
通關帶動 擎天均呎重上3萬
亞洲收益退休基金有力抗通脹
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
【明報專訊】聯儲局議息前夕，美股進一步做好，港股也受到支持。踏入5月，港股延續調整的機會不少，但相信空間有限，現水平再追入強勢的中字頭股份，倒不如捕捉低殘股反彈的機會。
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