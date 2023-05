【明報專訊】港股進入所謂「五窮月」,美股也有Sell in May and go away的說法,不過在過去10年,美股標普指數在5月除了在2019年跌了6.6%和在去年持平外,其餘8年在5月都錄得升幅,升幅由0.5%至4.5%,可見所謂「傳統智慧」未必可照單全收,盲目相信。