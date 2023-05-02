經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：南沙推動科創發展 成港科企延伸基地

【明報專訊】從地理位置上，廣州南沙位於粵港澳大灣區正中心點，亦是國家定位為面向國際化的粵港澳重要城市之一。加上城市發展配套不斷完善及對港澳企業、人才的相關優惠政策出台，南沙的確是香港科創企業延伸基地的另一個選擇。

早兩星期筆者往南沙參加在當地舉辦的「第九屆中國廣州國際投資年會南沙專場活動」時，與南沙開發區黨工委副書記謝偉和南沙區科技局長鍾偉彬座談，聽他們分享目前南沙在科技產業的發展及對港澳人士、企業支持政策。

近年，南沙一路都將「強化科技創新驅動」放在最突出的位置，積極搞建設海洋、能源、資訊、生物、航天等領域的重要科技基礎設施集群、前沿交叉研究平台同高層次科研機構，希望推動區域的科技發展。就近期很多人都關注的「芯片」來說，南沙引進同培育了芯粵能、芯聚能及晶科電子等一班龍頭企業，初步形成覆蓋寬禁帶半導體設計、製造、封測、材料全產業鏈完整生態，成為內地首個實現寬禁帶半導體全產業鏈佈局的地區。

小馬智行中國總部遷至南沙

而在航天領域中，在南沙的中科宇航成立於2018年底，依托中科院力學所和空天飛行科技中心的科研力量及資源優勢，是國家重大科研項目的成果轉化平台。專注太空科技探索，空天飛行器研發集成，技術成果轉化，並提供宇航發射服務。據了解，中科宇航與中旅集團在太空旅遊項目達成戰略合作，太空旅行飛行器每一次可載7個人，體驗3分鐘太空的失重體驗。

在今年政府工作報告入面，南沙還提出完善南沙科學城建設管理機制，支持南方海洋科學同工程省實驗室發展，加快冷泉生態系統、高超聲速風洞、極端海洋科考設施等重要科技基礎設施建設，希望打造大灣區綜合性國家科學中心主要承載區，進一步推動區域的科技發展同創新。

在南沙芸芸創科產業之中，一個不可不提的便是小馬智行，小馬智行（Pony.ai）是一家自動駕駛初創公司，於2016年底在加州灣區創辦，研發L4/L5級別的自動駕駛技術。小馬智行於2017年在北京和廣州成立研發中心，並將中國總部遷至廣州南沙。

港年輕人赴南沙工作可獲資助

經過長達近兩年的測試，小馬智行積累了遠程測試運營的豐富經驗及複雜場景的考驗。無人化自動駕駛車輛均表現出行業頂尖的技術水平，做到了系統運行的安全、穩定，為開展車內無安全員的出行服務打下堅實基礎。

現於南沙區範圍內，市民可透過小馬智行出行軟件PonyPilot+，呼叫到一台真正車內無安全員的自動駕駛車輛，來往高鐵站、地鐵口、重點商圈、住宅小區、市民公園等目的地。行駛過程中，乘客如需遠程協助支持，可在車內與遠程客服即時語音溝通。

南沙積極發展港式小區

至於企業、人才及教育配套上，南沙對企業及人才已實現港人港稅。香港年輕人在南沙工作可獲得就業、安居置業、生活就醫等資助，3年最高總共50多萬元人民幣。而青創企業落戶、創業成長、配套支持、場地租金、投融資支持等3年最高可獲得450萬元人民幣支持。加上香港科技大學南沙分校已於去年落成，面積更比香港清水灣校舍大兩倍。南沙亦積極發展香港式小區，希望做到與香港人無縫對接。而坐高鐵往返香港南沙只需要30分鐘左右，名副其實的半小時生活圈。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表
人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表
外國公司納港股通 港交所吸引力大增
外國公司納港股通 港交所吸引力大增
澳門上月賭收逾147億元 疫後新高
澳門上月賭收逾147億元 疫後新高
摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行
摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行
花旗商業銀行冀今年收入增15%
花旗商業銀行冀今年收入增15%
霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰
霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰
「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市
「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市
內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐
內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐
公司名源於數據庫大師科學研究
公司名源於數據庫大師科學研究
淘寶造物節疫後重臨 登陸10旅遊城市 首次免費開放
淘寶造物節疫後重臨 登陸10旅遊城市 首次免費開放
特色潮流產品攻Z世代消費者
特色潮流產品攻Z世代消費者
眾安料今年步入收成期
眾安料今年步入收成期
鄺翠玲：高息儲蓄保回報跑贏按息 紓業主加息壓力
鄺翠玲：高息儲蓄保回報跑贏按息 紓業主加息壓力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬恢復季息 匯控購11273
金子：憧憬恢復季息 匯控購11273
張兆聰：家電股強勢 TCL電子向好
張兆聰：家電股強勢 TCL電子向好
張兆聰：美股5月出現突破機會大
張兆聰：美股5月出現突破機會大
伍禮賢：同程受惠黃金周 多元化業務加速增長
伍禮賢：同程受惠黃金周 多元化業務加速增長
王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲
王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲
溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善
溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善
謝偉銓：加大可再生能源應用 促進碳中和
謝偉銓：加大可再生能源應用 促進碳中和
艾雲豪：當矽谷遇上谷外的超野蠻人
艾雲豪：當矽谷遇上谷外的超野蠻人
6張換里數信用卡鬥着數
6張換里數信用卡鬥着數
沈永年：大灣區退休 選擇各適其適
沈永年：大灣區退休 選擇各適其適
林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100
林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100
Arend Kapteyn：美今年料步入衰退 股市未完全反映
Arend Kapteyn：美今年料步入衰退 股市未完全反映
梁天卓：從平戲票看親子時間成本
梁天卓：從平戲票看親子時間成本
圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市
圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市
陸振球：拜登料續向華挑機 軍工股趁低吸
陸振球：拜登料續向華挑機 軍工股趁低吸
陸振球：美股5月效應勿盲目照單全收
陸振球：美股5月效應勿盲目照單全收
林少陽：跨國銀行股吸引力增 毋須急買
林少陽：跨國銀行股吸引力增 毋須急買
技術取勝：渣打守住50周線
技術取勝：渣打守住50周線
李聲揚：分享強勢股持股名單
李聲揚：分享強勢股持股名單
何民傑：九置受惠五一黃金周
何民傑：九置受惠五一黃金周
蔡金強：盧大使的有話直說
蔡金強：盧大使的有話直說
李順威：房屋股應跌不跌 結果就是升
李順威：房屋股應跌不跌 結果就是升
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743
何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743
瑞銀亞洲：五一旺賭股 金沙牛51601
瑞銀亞洲：五一旺賭股 金沙牛51601
摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839
摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839
周顯：成立家族辦公室好過被銀行搵笨
周顯：成立家族辦公室好過被銀行搵笨
張佩儀：ESG與MPF息息相關 助確保投資者利益
張佩儀：ESG與MPF息息相關 助確保投資者利益
王弼：聯合包裹180美元樓下值博
王弼：聯合包裹180美元樓下值博
曾淵滄：港地產界冀減辣 vs. 星洲加辣
曾淵滄：港地產界冀減辣 vs. 星洲加辣
湯文亮：今年不可以「五窮六絕」
湯文亮：今年不可以「五窮六絕」
陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力
陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力
廖偉強：樓市也有「名牌效應」
廖偉強：樓市也有「名牌效應」
布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」
布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」
馬泰陽：次季發展商料續「先求量」
馬泰陽：次季發展商料續「先求量」
五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216
五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216
天瀧首推116車位 350萬入場
天瀧首推116車位 350萬入場
美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高
美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高
黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖
黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖
五一效應 新地商場營業額升25%
五一效應 新地商場營業額升25%
天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠
天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠
通關帶動 擎天均呎重上3萬
通關帶動 擎天均呎重上3萬
亞洲收益退休基金有力抗通脹
亞洲收益退休基金有力抗通脹