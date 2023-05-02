王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲

標指升幅集中科網大藍籌

無視一般經濟分析認為下半年美國將步入衰退，美股繼續反彈。原因是分析員之前對第一季度標普500每股盈利預測似乎過分悲觀；至4月24日，分析員對標普500第一季度的每股盈利（EPS）平均為53美元，比去年同期下跌7.2%，惟至上周中，此實現EPS卻為升1.3%。

不過值得大家注意的是，今年至今標普500股份的升幅，大部分集中在科技大藍籌中。筆者計算過，以下8隻科技股（蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、英偉達、Tesla、Meta及Netflix）的平均市值加權股價於今年內上升幅度為34.3%。其中，Meta在去年改名、被基金洗倉後痛定思痛，大刀闊斧裁員及削減支出、加上短視頻上軌道，股價今年反彈97%；英偉達受人工智能芯片需求的上升推動，股價升87.7%。表現較弱者為Netflix，在推出分享密碼等措施後，第一季訂戶人數只增加180萬，廣告分層亦無明顯效果，其股價今年仍升11.5%，無他，只因去年底其股價已從歷史高位下跌57.2%。

換句話說，除8至10隻科技大藍籌以外，其他股份其實並無寸進。最好例子是股神巴菲特愛股西方石油（美：OXY），今年內其股價仍要下跌2.3%。埃克森美孚（美：XOM）與雪佛龍（美：CVX）上周五公布業績後，股價只微升1.3%及0.98%。事實上，油價於去年6月底見頂後已回跌37.2%，油股在衰退陰影下回調才較為合理。

美國科技股在去年超賣下反彈，除業績見底外，亦由於市場對聯儲局停止加息的預期所致，較低的長期利率幫助預期市盈率企穩較高水平，停止了不停加息的殺估值趨勢。

科企對未來幾季預期較保守

可是，投資者可能亦察覺到，科技企業對未來幾個季度的預期都相對保守。其中亞馬遜（美：AMZN）已經目擊4月份雲計算受企業收緊開支影響下跌了5%；谷歌搜尋引擎的流量反彈亦不平均，旅遊及零售熱搜，但金融及娛樂卻下跌；Meta（美：META）廣告收入反彈，但Snap（美：SNAP）及Pinterest（美：PINS）的廣告營收下跌導致該兩隻股份上周五都跌18%。

最後是關於今年內第六次減價的Tesla（美：TSLA）；誠然，以每部車平均利潤達9000多美元及20%毛利率計，Tesla仍有減價空間，但亦反映美國消費疲弱已經開始。

美國企業與消費者支出走下坡，政府又受國債上限制約，相信此一波美股反彈已近尾聲。

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[王良享 政經良謀]