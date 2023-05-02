眾安料今年步入收成期

眾安銀行執行董事兼替任行政總裁吳忠豪表示，截至去年底，用戶數目超過65萬，平均每月活躍用戶佔比近50%。銀行於去年增設基金投資、外匯、銀保等服務，「眾安會以全方面發展定位，期望繼續開拓新服務，與一般銀行提供的服務看齊。」

去年眾安銀行客戶存款增長30%至91.72億元，貸款增近1倍至48.81億元，存貸比率上升17個百分點至53.2%。冼迪雲指出，在加息環境下，資金成本亦具桃戰性。目前貸款需求未有太大變化，銀行未來聚焦有質量的增長（quality growth），計劃以客戶類別提供切合的貸款，提高貸款定價。

吸Web3企業客 不收虛擬貨幣

本港將落實允許虛擬資產交易平台落戶香港，同樣以科技為主導的眾安銀行早前亦與虛擬資產平台HashKey、OSL簽訂合作協議，並將成為HashKey PRO的結算銀行。冼迪雲稱，自去年第四季起，Web3企業的開戶查詢增加3至4倍，並已有雙位數的Web3企業客戶。惟目前僅提供法定貨幣包括港元、美元及人民幣的存款及提款服務，不收取虛擬貨幣，需視乎最終的監管框架作調整。冼迪雲續指，「Web3公司開戶步驟同一般中小企基本上沒有分別。但無可否認很多Web3公司很容易落入高風險分類。公司就此可能要提供更多資料。」