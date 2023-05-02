經濟

淘寶造物節疫後重臨 登陸10旅遊城市 首次免費開放

【明報專訊】內地迎來疫後首個五一黃金周假期，阿里巴巴（9988）亦於4月29日至5月1日舉辦第8屆淘寶造物節，今年更一舉在10個內地旅遊熱門城市設立主題展及造物市集，同時首次免費向公眾開放。參展商家均表示，希望向消費者展示最新科技以及創意商品，通過體驗、試玩等形式為品牌帶來更多機遇，接觸更多潛在消費者。

明報記者 蕭嘉聰

今年淘寶造物節以「淘出一萬種生活」為主題，在杭州、深圳及重慶三地設立特色主題展，分別以「神奇」、「科技」及「潮流」為分場主題；同時在上海、西安、成都、廈門、武漢、南京、長沙等7個城市設立造物市集，吸引當地居民及旅客到訪，杭州、深圳及重慶三大主題展開幕首日，覆蓋商圈人流超過百萬。

杭深渝主題展首日

吸百萬人流

位於深圳華僑城歡樂海岸的展覽以「科技」為題，包括食品智能製造公司魔斗仕（Moodles）、去年底才面世的哈浮飛行相機、元宇宙技術公司STEPVR等，吸引不少人士駐足試玩、試食甚至即場下單。

Moodles於2021年7月成立，過去主要面向食品品牌及渠道客戶推出精準營養系列產品，今年3月開設天貓旗艦店出售雞肉面條等產品，更於會場展示其3D打印技術如何生產可食用的牛扒。Moodles創始人及首席執行官朱沛然表示，疫情期間消費者更關注健康問題，包括追求補充優質蛋白質以提高免疫力，線上線下的優質蛋白質購買量不斷提升，對健康食品產業而言帶來很好的機遇，公司的創始團隊背景均是跨行業的科研人員，亦希望將新技術應用至大眾消費市場，未來更可用以解決一日三餐對營養效率的追求。

他表示，公司已建設全球首家3D打印食品工業化工廠，過去主要是B2B業務為主，今年3月推出面向消費者的產品，已取得市場很好的回饋，今年將快速發展天貓等電商渠道，希望「618購物節」及「雙11購物節」可成為今年核心業績的爆發點，將提前做好產能儲備，以及配合節奏推出更多不同系列產品。朱沛然又稱，通過參與淘寶造物節，Moodles可獲更多流量及曝光。

飛行相機搶攻女性市場

另一參展商零零科技旗下產品哈浮飛行相機X1於去年12月底正式面世，主打簡單操作即可無人跟拍，方便用戶拍攝短片、運動短片等需求，重量只有125克。零零科技市場總監王心暄表示，去年底上市後，比起過去公司的無人機產品以男性用家為主，哈浮飛行相機X1約有75%消費者為女性，未來將會循影片質素等方面提升產品。她又稱，造物節期間不少參觀者都對相機感到很大興趣，單日體驗已超過500人，首日已有多名用戶體驗後現場購買產品。

上 / 下一篇新聞

人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表
人幣櫃台快推 歐冠昇：交投重大刺激 首階段南向交易不參與 暫未有迎北水時間表
外國公司納港股通 港交所吸引力大增
外國公司納港股通 港交所吸引力大增
澳門上月賭收逾147億元 疫後新高
澳門上月賭收逾147億元 疫後新高
摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行
摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行
花旗商業銀行冀今年收入增15%
花旗商業銀行冀今年收入增15%
霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰
霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰
「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市
「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市
內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐
內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐
公司名源於數據庫大師科學研究
公司名源於數據庫大師科學研究
特色潮流產品攻Z世代消費者
特色潮流產品攻Z世代消費者
眾安料今年步入收成期
眾安料今年步入收成期
鄺翠玲：高息儲蓄保回報跑贏按息 紓業主加息壓力
鄺翠玲：高息儲蓄保回報跑贏按息 紓業主加息壓力
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：憧憬恢復季息 匯控購11273
金子：憧憬恢復季息 匯控購11273
張兆聰：家電股強勢 TCL電子向好
張兆聰：家電股強勢 TCL電子向好
張兆聰：美股5月出現突破機會大
張兆聰：美股5月出現突破機會大
伍禮賢：同程受惠黃金周 多元化業務加速增長
伍禮賢：同程受惠黃金周 多元化業務加速增長
王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲
王良享：消費轉弱 美股反彈料近尾聲
溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善
溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善
謝偉銓：加大可再生能源應用 促進碳中和
謝偉銓：加大可再生能源應用 促進碳中和
艾雲豪：當矽谷遇上谷外的超野蠻人
艾雲豪：當矽谷遇上谷外的超野蠻人
6張換里數信用卡鬥着數
6張換里數信用卡鬥着數
沈永年：大灣區退休 選擇各適其適
沈永年：大灣區退休 選擇各適其適
林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100
林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100
許健生：南沙推動科創發展 成港科企延伸基地
許健生：南沙推動科創發展 成港科企延伸基地
Arend Kapteyn：美今年料步入衰退 股市未完全反映
Arend Kapteyn：美今年料步入衰退 股市未完全反映
梁天卓：從平戲票看親子時間成本
梁天卓：從平戲票看親子時間成本
圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市
圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市
陸振球：拜登料續向華挑機 軍工股趁低吸
陸振球：拜登料續向華挑機 軍工股趁低吸
陸振球：美股5月效應勿盲目照單全收
陸振球：美股5月效應勿盲目照單全收
林少陽：跨國銀行股吸引力增 毋須急買
林少陽：跨國銀行股吸引力增 毋須急買
技術取勝：渣打守住50周線
技術取勝：渣打守住50周線
李聲揚：分享強勢股持股名單
李聲揚：分享強勢股持股名單
何民傑：九置受惠五一黃金周
何民傑：九置受惠五一黃金周
蔡金強：盧大使的有話直說
蔡金強：盧大使的有話直說
李順威：房屋股應跌不跌 結果就是升
李順威：房屋股應跌不跌 結果就是升
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
劉思明：捕捉低殘股反彈機會
何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743
何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743
瑞銀亞洲：五一旺賭股 金沙牛51601
瑞銀亞洲：五一旺賭股 金沙牛51601
摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839
摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839
周顯：成立家族辦公室好過被銀行搵笨
周顯：成立家族辦公室好過被銀行搵笨
張佩儀：ESG與MPF息息相關 助確保投資者利益
張佩儀：ESG與MPF息息相關 助確保投資者利益
王弼：聯合包裹180美元樓下值博
王弼：聯合包裹180美元樓下值博
曾淵滄：港地產界冀減辣 vs. 星洲加辣
曾淵滄：港地產界冀減辣 vs. 星洲加辣
湯文亮：今年不可以「五窮六絕」
湯文亮：今年不可以「五窮六絕」
陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力
陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力
廖偉強：樓市也有「名牌效應」
廖偉強：樓市也有「名牌效應」
布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」
布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」
馬泰陽：次季發展商料續「先求量」
馬泰陽：次季發展商料續「先求量」
五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216
五一長假一手沽190伙 按年倍升 University Hill佔151伙 周四次輪推售216
天瀧首推116車位 350萬入場
天瀧首推116車位 350萬入場
美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高
美國議息前 十大屋苑周末14宗創8周新高
黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖
黃埔街最大落釘戶3800萬購必嘉坊鄰舖
五一效應 新地商場營業額升25%
五一效應 新地商場營業額升25%
天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠
天瀧主打大戶 開揚維港景作招徠
通關帶動 擎天均呎重上3萬
通關帶動 擎天均呎重上3萬
亞洲收益退休基金有力抗通脹
亞洲收益退休基金有力抗通脹