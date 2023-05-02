經濟
新股巡禮

內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐

【明報專訊】若說近來資本市場其中一個最熱話題，非人工智能（AI）莫屬。新股市場怎能落後於人？從事人工智能解決方案的北京第四範式上月再向港交所遞表，冀圓香港上市夢。香港投資者對第四範式這名字認識不多，但其實早於2021年公司經過多輪融資，估值早已逾29.5億美元，晉身內地知名AI獨角獸之一，其後的股東更鮮有集齊五大國有銀行，還加上騰訊（0700）、高盛、紅杉、中信等，可謂星光熠熠。

撰文 旻晞

據資料顯示，成立於2014年的第四範式，至2021年時已先後完成11輪融資，當時最新估值已逾29.5億美元，當時與其並列的AI獨角獸還有現已掛牌的商湯（0020），以及同樣有指擬赴港上市的依圖科技等。第四範式自2021年8月便已向港交所遞表計劃來港上市，再至去年2月、9月都曾申請卻無功而回，上月再入表衝刺，最終能否如願掛牌尚未知，但今次來港保薦人名單卻不見高盛影蹤，僅餘中金。

攻決策類AI 開發及提供軟件

AI軟件大致可按應用範疇分為四個領域：決策類AI、視覺AI、語音及語義AI，以及AI機器人。第四範式業務屬決策類AI，業務是專注於人工智能軟件開發、提供以平台為中心的人工智能軟件，令企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用，發掘數據規律並全面提升企業決策力，其客戶單位自然以企業為主。灼識諮詢報告指，按去年收入計，在中國以平台為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。

公司提供企業級AI解決方案，包括一整套端對端AI解決方案──先知平台。平台設計能賦予企業能力，再自行開發、操作AI應用，配合「即插即用」及低代碼及/或無代碼的特性，令客戶更易部署其AI方案。集團於2020年8月推出Sage AIOS，是經過升級及集成的AI操作系統，以更佳界面協助用戶在其上快速構建及操作眾多AI應用。

與寧德時代戰略合作

具體案例包括2021年第四範式與「鋰電巨人」寧德時代（深：300750）達成戰略合作協議，依託於第四範式Sage AIOS資料治理、模型上線及模型自學習等全流程AI能力，以及低門檻的AI生產工具，寧德時代建造了快速規模化落地AI的人工智慧平台，並通過企業級AI工程化能力，保障了AI系統與現有的生產系統對接上線，實現了對資料的即時分析與決策。

2021年前，集團收入主要來自先知平台產品的軟件使用許可及SageOne，收入佔比達至少50%，惟隨着愈來愈多客戶對AI應用有更多需求，更為專業化，集團亦會應客戶要求提供應用開發服務，有關業務收入更超越先知平台及SageOne，成為集團最大收入來源，佔比52%。

至於按客戶分類，則分為一：直簽客戶，即直接購買集團解決方案的終端用戶；二：解決方案的合作伙伴，指利用集團解決方案融入其產品，再提供予終端用戶特定需求的第三方集成商。按終端客戶行業分類，去年集團客戶主要來自能源與電力、金融、運輸及電訊行業。

過去兩年收入大升 預警虧損仍巨

從業績看，第四範式收入有着不錯表現，2021年及2022年收入增長分別達1.15倍及53%；作為參考，同期商湯收入分別按年升36%及倒退19%。以從事解決方案供應商來說，過往第四範式毛利保持於45%以上，近兩年也是逐年擴張，不過亦同其他主要AI供應商相若，至今仍未錄盈利，去年雖見虧損收窄，但由於目前AI工業仍在起步階段，尤其在科研開支投資少不了，直接蠶食大部分毛利。第四範式在過往3年，研發開支佔收入比例分別為61%、62%及54%；加上拓展市場的銷售開支亦難望短期回落，故第四範式早已明確表明，預料今年全年仍將錄得大量虧損淨額，主要是由於持續投資於技術及解決方案的研發、營銷計劃、以股份為基礎的薪酬，以及來自贖回負債的估計利息開支。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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