外國公司納港股通 港交所吸引力大增

「在港股市場，不僅可以接觸到所有國際投資者，還可接觸到內地投資者，香港是世界上唯一可以做到的地方。」歐冠昇直指對新股上市而言，內地投資者是很吸引的投資者基礎，「去年全球IPO市場都非常困難，但上海、深圳股市表現卻不錯」。他又相信待人民幣股票櫃台推出，帶動南向交易交投增加後，港股市場對外國公司上市吸引力將開始增加。

外國公司港上市 內地交易所同受惠

他認為在吸引外國公司來港上市方面，港交所與內地交易所亦有加強合作空間。他解釋說，外國公司無論在內地上市，還是香港上市，內地交易所都會受惠。「只要這些外國公司（上市後）6個月內有望加入港股通，內地交易所亦能受惠於這些公司在港股市場的交易；一如外資買賣上海、深圳交易增加，我們同樣受惠。」按現行互聯互通機制，無論北向交易還是南向交易，交易收費都由兩地交易所五五對分。

港股市場擬吸引來港的外國公司重點目標是沙特國營石油公司沙特阿美。沙特阿美現以逾2.1萬億美元市值名列全球第三大市值上市公司，財政司長陳茂波去年出訪中東時還特別提及港交所與沙特美就來港上市事宜接觸。歐冠昇其後與沙特證交所簽訂MOU，他表示雙方探討範圍包括兩地公司境外上市（cross listing）的可能，但不願評論個別公司個案。

外國公司納入港股通以外，大型企業更有望來港上市後短期內晉身恒指成分股。恒指公司上周發表諮詢文件，事隔13年再就外國公司是否符合藍籌揀股要求諮詢市場，分析相信同為配合港股市場爭取外國巨企來港上市。