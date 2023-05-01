徐風：美股科網泡沫2.0 強者愈強弱者愈弱

蘋果股價高回落不足8%

大幅跑贏納指

過去兩年出現的「科網泡沫2.0」，其實與20年前的美國科網股爆破分別不大，都是因低息環境造成資金氾濫，大幅推高科網股估值。其後資金成本上升，泡沫爆破，投資者不願用真金白銀支撐純粹有概念但無盈利的企業，結果股價大幅下跌。然而值得投資者留意的是，今次科網股泡沫與上一次略有分別，尤其對於市場規模大、持續擁有大量現金流入的科網股而言，科網股泡沫爆破的影響並不大。

以排美國市值前二的上市公司蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）為例，蘋果雖然面對iPhone及電腦Mac的銷售壓力，不過市場仍然用錢投下信心一票。蘋果股價於2021年底最高見181.6元（美元，下同），截至美國時間上周四收市報168.41元，跌幅不到8%，遠遠跑贏同期跌約25%的納指，以及大部分中小型科網股的跌幅。其股價硬淨的原因，主要是其業績仍有穩定表現。截至2022年9月底的全年業績顯示，其收入達到3943.28億元，按年升7.8%；錄得純得998億元，升5.4%，經營現金流入升17.4%至1221.5億元。可以見到，蘋果業務規模極為龐大，並有近千億美元的利潤，即使其產品銷量受壓，但仍有大量現金流入，對比持續燒錢、有破產風險的二三線科網股而言，經營狀况更安全，成為「資金避難所」選擇之一。

事實上，截至去年12月底的季度業績顯示，蘋果的收入下跌5.5%至1171.54億元，純利跌13.4%至300億元，但股價續靠穩，可見股民忠誠。

微軟雲業務績佳

帶挈同行股價升

至於微軟，目前的股價也較2021年歷史新高345.5元跌約一成。更難能可貴的是，在全球市場增長持續放緩下，微軟仍然交出優秀的成績表。據公司最新公布的首季季度業績顯示，其收入按年增長7%至528.6億元，純利增加9%至183億元，並預期第二季度收入介乎548.5億至558.5億元之間，有關數字均超過分析師預期。

分部收入中，個人電腦業務收入下跌9%，與全球電腦銷售放緩有關。不過Azure雲計算業務收入增長了27%，雖然是該業務自公布以來最低的單季增長，但對微軟的總收入仍構成重要支持，也令市場相信雲服務受市場增長放緩的影響較少，帶動美股中一眾SaaS雲服務企業如Snowflake（美：SNOW）、MongoDB（美：MDB）等，在微軟業績公布後股價同步大幅上升。

投資者仍然理性 未到出手時

由此可見，即使美股正經歷「科網泡沫2.0」，未來更有可能出現美國及環球經濟衰退等「黑天鵝」事件進一步推低股市，但投資者的行為仍然理性，未有「科網已死」的想法，有穩定利潤及現金流的大型科網股，仍是專注科網股資金的理想避難所，導致目前科網股的走勢分化，強者愈強，弱者愈弱。雖然二三線科網股仍在尋底，但市場仍保持一定的理性，對於希望在「市場恐慌我貪婪」的投資者來說，暫時仍未到出手的時候。

[徐風 隨風投資]