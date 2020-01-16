貨幣政策收緊 SPAC投資者開始撤出資金

獲上市資格外 企業沒好處

創建過多隻SPAC而被喻為「SPAC之王」（SPAC King）的風險資本家Chamath Palihapitiya近期表示，資金過度充裕的零利率時代已經結束。他此前透過建立SPAC，在上市過程獲得大量廉價股票，從中賺進數億美元。他去年已關閉兩家未能達成交易的SPAC，遭受輕微損失。

「SPAC之王」亦損手

很多投資SPAC的散戶嚴重虧損。Palihapitiya創建的SPAC，助6家公司上市，包括維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下太空旅遊企業維珍銀河（Virgin Galactic Holdings）（美：SPCE）。這6家透過SPAC交易上市的公司，股價已較這些SPAC的發行價平均跌約60%。

部分透過SPAC交易而上市的公司，在最近數月已申請破產保護，當中包括比特幣挖礦公司Core Scientific、網上食品雜貨平台Boxed及傳感器技術公司Quanergy Systems。

[企業地球村]