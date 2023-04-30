滴滴上月內地出行日均交易增42%

去年虧損收窄一半

滴滴指出，國際出行和食物運送業務，今年3月的日均成交量為660萬宗，包括單車、能源、金融等其他業務，3月日均交易量為1020萬宗。總計所有業務，今年3月日均交易量有4500萬宗。截至今年3月底的12個月，滴滴全球平均活躍用戶有5.87億個，平均活躍司機2300萬個；其中內地出行業務的平均活躍用戶為4.11億個，平均活躍司機則有1900萬個。

滴滴在去年6月從紐交所退市，昨日披露退市後的首份年報，去年純虧損按年收窄一半至238億元（人民幣，下同）。受新冠肺炎疫情，在第二和第四季爆發影響，內地出行業務收入按年下跌21.5%至1259億元，雖然國際業務收入按年升61.9%至360億元，但整體收入仍按年跌19%至1408億元。

內地出行業務收入跌逾21%

不過，因為內地網約車交易減少令司機支出減少，滴滴去年收入成本按年減少26.2%至1158億元，其他營運、支援和銷售成本亦下降，帶動滴滴去年營運虧損收窄63.21%至178.24億元。調整股權獎勵等開支後，滴滴經調整稅息折舊前虧損為127.69億元，按年下降33.4%至127.69億元。